Donald Tusk spotka się z Andrzejem Dudą. Premier podał termin

– Zwróciłem się do pana prezydenta z propozycją spotkania – jak najszybszego, w cztery oczy – żeby ustalić taką przestrzeń bezwzględnie konieczną do współpracy między prezydentem i premierem – poinformował Donald Tusk w piątkowym wywiadzie dla trzech stacji: Telewizji Polskiej, TVN24 i Polsat News.

Spotkanie premiera z prezydentem

Szef rządu potwierdził również, że rozmowa się odbędzie. – W poniedziałek o godzinie 11:00 udam się do pana prezydenta – przekazał. Zgodnie z zapowiedzią ma rozmawiać z Andrzejem Dudą o charakterze swojej misji, w tym kwestiach związanych z bezpieczeństwem i polityką zagraniczną.

– Bardzo chcę, żeby kwestie ukraińskie, wojny i – szerzej – bezpieczeństwa, a także polityki wobec Rosji, żeby to było wspólne, żeby nie tylko prezydent i premier, ale żeby państwo polskie jako całość działało w tych kwestiach solidarnie – podkreślił Tusk. Zapewnił również, że pozostaje w kontakcie z głową państwa i rozmawia z nim o najważniejszych sprawach.

Donald Tusk o współpracy z Andrzejem Dudą

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że współpraca między „ludźmi na szczytach władzy w Polsce” jest zarówno w interesie kraju, jak i jego rządu. – Naszym wspólnym obowiązkiem jest to pole zbudować, ale to nie może być kosztem prawa. Musimy wreszcie razem bronić państwa prawa, państwa polskiego jako instytucji i nie ukrywam, że to jest moje marzenie – dodał.

Podczas wywiadu Donald Tusk wspomniał także o pomyśle, jaki przedstawił prezydentowi w związku ze sporem o media publiczne. – Proponowałem, żebyśmy zastanowili się, co zrobić z akceptowaną przez wszystkich nową ustawą o mediach publicznych (...) Spróbujmy napisać taką ustawę i ją razem respektować, żeby ludzie mieli poczucie, że to jest dla wszystkich – powiedział.

