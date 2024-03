Incydenty podczas protestu rolników w Warszawie. Szef MSWiA reaguje

W czasie posiedzenia Sejmu wielu polityków nawiązywało do incydentów, które miały miejsce podczas protestu rolników w Warszawie. Gdy w stronę mównicy szedł Marcin Kierwiński, na sali obrad było słychać okrzyki: „do dymisji”. – Jeszcze kilka miesięcy temu ta część sali (gdzie zasiadają politycy PiS – red.) kochała takie powiedzenie: murem za polskim mundurem. (...) I co jest dzisiaj? Dzisiaj widzimy sceny, że banda prowokatorów rzuca w polskich policjantów kostkami brukowymi, a wy atakujecie polską policję. Gdzie macie przyzwoitość? – zapytał minister spraw wewnętrznych i administracji.

Protest rolników w Warszawie. Marcin Kierwiński o „prowokatorach”

Marcin Kierwiński podkreślił, że policjanci zapewniają bezpieczeństwo rolnikom, którzy protestują. – Robią to w sposób profesjonalny i spokojny. Dopiero wtedy, gdy wasi prowokatorzy wkraczają, tutaj nagle zaczynają się... – kontynuował Marcin Kierwiński. W tym momencie obok szefa MSWiA pojawił się Robert Telus, który chciał pokazać ministrowi coś na swoim telefonie. Został upomniany przez Szymona Hołownię. – Proszę opuścić mównicę – powiedział marszałek Sejmu, a do jego słów zastosował się polityk PiS.

– Czy wam naprawdę nie jest wstyd, że atakujecie policjantów, w kierunku których rzucane są kostki brukowe? Czy wy nie widzieliście tych obrazów? Wstydźcie się za to. To waszą nieodpowiedzialną retoryką prowadzicie do tego typu aktów przemocy – kontynuował Marcin Kierwiński. Jak dodał minister, 23 prowokatorów zostało zatrzymanych. – Będziecie mieli pełną informację na temat tego, kim są i czy przyjechali tutaj pokojowo protestować, bo większość protestujących rolników przyjechała rzeczywiście po to, żeby protestować. Ale niestety byli także bandyci, którzy atakowali policję – powiedział szef MSWiA.

