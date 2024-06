Burze przechodzą nad Polską. IMGW alarmuje

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami.

Mieszkańcy części Polski nie tylko spodziewać się mogą wyładowań atmosferycznych, ale i opadów deszczu. Jak czytamy w komunikacie meteorologów opublikowanym na portalu X.com (dawniej Twitter), burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady — mowa o 20-35 milimetrów deszczu. Spodziewane są także porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

Gdzie grzmi?

IMGW dodaje, że burze przechodzą aktualnie przez Mazowsze i Podlasie.

Tam szacowana intensywność opadu wynosi 5-10 milimetrów. Suma opadów może sięgać 15 milimetrów. „Bardziej wydajna opadowo komórka burzowa utworzyła się na zachód od Nowego Sącza” – czytamy w poście na portalu X.com.

Po godzinie 15 IMGW opublikował aktualizację komunikatu, wskazując obszar objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia.

Wszystko przez pofalowany front

Jak już wcześniej informowaliśmy, w godzinach popołudniowych przechodzący przez Polskę front będzie miał tendencję do zafalowania i w godzinach wieczornych doprowadzi to do powstania na południu kraju ośrodka niskiego ciśnienia.

Łowcy Burz prognozują, że z Czech do Polski wkroczy strefa burz w postaci wielokomórkowej, a także superkomórek burzowych. Najbardziej gwałtowne burze przechodzić przez Polskę będą w nocy z czwartku na piątek.

Największym zagrożeniem będzie silny wiatr, który w przypadku superkomórek może osiągać porywy do 100 kilometrów na godzinę. Opady deszczu nie powinny przekroczyć 30 milimetrów w trakcie trwania zjawiska, a grad może mieć 2-3 centymetrów średnicy. „Ryzyko tych burz zwiększa również prawdopodobieństwo pojawienia się trąb powietrznych, w szczególności, że prognozowane są zwiększone wartości skrętności wiatru. Burze mogą występować do godzin porannych” — czytamy.

