Ziobro zapowiada wyjazd z Polski. „Tej władzy puszczają nerwy”

W ubiegły piątek policjanci zatrzymali Zbigniewa Ziobrę w siedzibie Telewizji Republika w Warszawie, gdzie były minister sprawiedliwości udzielał wcześniej wywiadu. Polityk miał zostać doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która rozpoczęła obrady o godz. 10:30. W związku z niestawiennictwem Zbigniewa Ziobry o wyznaczonej godzinie komisja opowiedziała się za zastosowaniem wobec byłego ministra sprawiedliwości 30-dniowego aresztu.

Zbigniew Ziobro o przerwaniu rehabilitacji. Uderzył w komisję

Zbigniew Ziobro odniósł się do rozwoju wydarzeń w mediach społecznościowych. „Gdy dotarłem w asyście policji do Sejmu zatrzymała mnie Straż Marszałkowska, tłumacząc, że muszę poczekać z wejściem na obrady komisji, bo »jeszcze proceduje i ma podjąć decyzję«. Takie polecenie wydała im przewodnicząca Magdalena Sroka. 5 minut później strażnicy mi powiedzieli, że komisja zakończyła obrady. O tym, że komisja ds. Pegasusa jest nielegalna, zdecydował Trybunał Konstytucyjny we wrześniu 2024 r. Dzisiaj cała Polska zobaczyła, że Donald Tusk i jego nominaci to tchórze, którzy boją się prawdy” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Zbigniew Ziobro także w rozmowie z „Super Expressem” odniósł się do działania komisji, a w kilku zdaniach opowiedział także o swoich najbliższych planach, związanych z walką o poprawę stanu zdrowia. – Muszę wracać na rehabilitację za granicę, specjalnie ją przerwałem, żeby przyjechać do Warszawy na komisję, ale jak widać, oni stchórzyli. Przełożyłem specjalnie z uwagi na ten przyjazd do Polski swoją rehabilitację, ale komisja nie chciała się jednak skonfrontować. Tej władzy jak widać puszczają nerwy i jej koniec jest bliski – powiedział Zbigniew Ziobro.

