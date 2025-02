Zaginął 17-letni Patryk. Nie wrócił po praktykach. Apel policji

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim prowadzą czynności poszukiwawcze za Patrykiem Pakulcem. We wtorek 11 lutego o godz. 7:00 17-latek wyszedł z domu na praktyki, na których przebywał do godz. 15. Po zakończeniu zajęć miał wrócić do miejsca zamieszkania. Tak się jednak nie stało. Nastolatek nie nawiązał także kontaktu z rodziną.

Zaginął 17-letni Patryk. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Aby usprawnić poszukiwania, Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim opublikowała zdjęcie 17-latka. Patryk Pakulec ma ok. 182 cm wzrostu, a w dniu zaginięcia był ubrany w czarne spodnie, czarną bluzę z kapturem oraz niebieską kurtkę jeansową z białym kożuchem. Może mieć założoną czarną kominiarkę.

„Wszystkie osoby, które mają informacje o aktualnym miescu pobytu zaginionego, są proszone o kontakt z wodzisławską Policją pod numerem telefonu: 47 85 55 255, 47 85 55 266, 47 85 55 285, 47 85 55 286, osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Kokoszyckiej 180B lub mailowo: [email protected]” – podano w komunikacie.

Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Karoliny Wróbel. Przejmujące słowa rodzicówCzytaj też:

Wyjechał do Niemiec, ślad po nim zaginął. Trwają poszukiwania 40-letniego Polaka