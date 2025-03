Andrzej Duda proponuje zmianę konstytucji. Zgłosił poprawkę

– Korzystając z tego, że mamy dzisiaj konsensus na scenie politycznej, uważam, że musi to zostać umocnione również od strony prawnej. Dlatego zdecydowałem się przygotować i złożyłem dzisiaj do marszałka Sejmu poprawkę do Konstytucji, która wpisuje cztery proc. PKB wydatków w odniesieniu do naszego PKB jako obowiązek co najmniej czterech proc. rocznie na obronność wydawane w Polsce jako zapis konstytucyjny – powiedział Andrzej Duda w Sejmie.

Prezydent „wyraził nadzieję, że złożona przez niego poprawka zostanie przyjęta przez posłów w normalnych terminach i bez opieszałości”. – Rozmawiamy na wszystkich poziomach z przywódcami światowymi i wierzę w to, że każdy dzień umacnia nasze bezpieczeństwo – mówił Duda.

