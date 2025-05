Zbrodnia na UW. "Prowadzimy rozmowy o poszerzeniu kompetencji strażników uniwersyteckich"

W środę, 7 maja, około godziny 18:40 młody mężczyzna wtargnął na teren Uniwersytetu Warszawskiego, uzbrojony w siekierę. „Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego dotknęła ogromna tragedia. Zamordowana została w bestialski sposób nasza Koleżanka, Pracownica UW. Sprawca został ujęty. Rodzinie i najbliższym wyrażamy ogromny żal i współczucie. Ciężko ranny został także pracownik straży uniwersyteckiej” – czytamy w komunikacie wydanym przez UW.

W związku z tragicznymi zdarzeniami 8 maja ogłoszono dzień żałoby na UW.

Makabryczna zbrodnia na UW

W środę wieczorem 7 maja, tak jak zawsze, Uniwersytet Warszawski przygotowywał się do zamknięcia na noc. Była to zwyczajna procedura. W pobliżu Audytorium Maximum, jedna z pracownic kampusu głównego wykonywała swoje obowiązki i planowała zamknąć budynek. Wtedy na teren uczelni wtargnął 22-letni mężczyzna z siekierą. Jak się potem okazało, jest on studentem prawa na UW. Miał on zaatakować 53-letnią kobietę, a następnie zbezcześcić jej zwłoki. Napastnik działał z dużą brutalnością. Na pomoc kobiecie ruszył pracownik straży uniwersyteckiej, który został ciężko ranny. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Student przyznał się do winy?

W środowy wieczór rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, poinformował dziennikarzy, że 22-letni podejrzany był długo przesłuchiwany, ma dwóch obrońców z wyboru i przyznał się do stawianych mu zarzutów. – Jest wniosek o tymczasowy areszt na trzy miesiące. Podejrzany złożył wyjaśnienia, z których wynika, że będzie trzeba zasięgnąć opinii biegłego psychiatry – podkreślił rzecznik.

Oświadczenie rzecznika prokuratury szybko zdementował jednak obrońca zatrzymanego studenta.

– To kolejna sprawa, gdy prokuratura informuje media w sposób nierzetelny. Najpierw informowała o postawieniu zarzutów, nim one zostały postawione. Teraz, na wieczornej konferencji, informuje, że mój klient przyznał się do winy. Jestem wyjątkowo zbulwersowany – mówił „Wprost” mecenas Maciej Zaborowski.

Postanowiliśmy zapytać uczelnię, czy w związku z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce 7 maja, UW planuje wprowadzić jakieś szczególne środki bezpieczeństwa. Tak było np. podczas ubiegłorocznych protestów w obronie Palestyny. Wówczas na teren uczelni były wpuszczane tylko osoby, które okazały ważną legitymację studencką.

– W wyniku protestów ucierpiało około 50 osób. Cały czas to liczymy, zapewniliśmy poszkodowanym pomoc psychologiczną. Podkreślę, że tu nie chodzi o same obrażenia fizyczne, ale również o krzywdę psychiczną. Było dużo strachu – mówił wówczas w rozmowie z „Wprost” Robert Grey, kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakie teraz plany na zabezpieczenie terenu ma uczelnia? dr Anna Modzelewska, rzecznik prasowy i kierownik Biura Prasowego UW w większości pytań odesłała nas do komunikatów, które są na bieżąco publikowane na stronie uczelni. Nie ma w nich wzmianki o wdrożeniu szczególnych środków bezpieczeństwa.

Co ciekawe dr Anna Modzelewska, wspomniała jednak o ciekawej kwestii, która była już podnoszona w przestrzeni publicznej po wspomnianych protestach.

– Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji m.in. na temat możliwości wprowadzenia zmian prawnych poszerzających kompetencje strażników uniwersyteckich – czytamy w odpowiedzi rzecznika prasowego UW.

