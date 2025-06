Marta Nawrocka jak Brigitte Macron? Ekspertka zwróciła uwagę na jedną rzecz

Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich sprawiło, że jego rodzina znalazła się w centrum zainteresowania. Pod lupą zarówno mediów, jak i opinii publicznej znalazła się Marta Nawrocka, która 6 sierpnia oficjalnie zostanie pierwszą damą.

Nawrocka pod lupą. Rozenek-Majdan oceniła jej stylizacje

Styl żony prezydenta-elekta postanowiła ocenić Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka przyznała, że na razie nie było wielu okazji, aby wyborcy mogli poznać modowe upodobania Marty Nawrockiej. – Bardzo ciężko określić ten styl, bo jeszcze tak naprawdę nie mieliśmy zbyt wielu jego próbek – stwierdziła gwiazda.

– Kampania prezydencka to jest taki czas, w którym chyba bardziej wygoda jest na pierwszym miejscu niż jakieś stylizacje zewnętrzne. Dajmy czas, zobaczmy jak pani prezydentowa będzie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej – podkreśliła.

Marta Nawrocka jak Brigitte Macron?

Z kolei Mariola Bojarska-Ferenc uznała, że żona Karola Nawrockiego powinna się wzorować na Brigitte Macron, żonie prezydenta Francji.

– Gdybym miała podpowiedzieć, w jakim kierunku powinna pójść, to chciałoby się powiedzieć, że w kierunku pani Macron, ale przypuszczam, że polskie pierwsze damy nie mają takiego budżetu, żeby się tak ubierać, bo jednak pani Macron ubiera się w wyjątkowe kreacje ze światowych domów mody jak YSL czy Chanel – powiedziała celebrytka.

– Nowa pierwsza dama musi sobie określić swój styl. Jeśli go nie ma, to powinna poprosić dobrych fachowców, żeby jej w tym pomogli – dodała.

Galeria:

Marta Nawrocka i jej najlepsze stylizacje

Racewicz o Nawrockiej. Dorówna Kwaśniewskiej?

Wcześniej o Marcie Nawrockiej wypowiedziała się również inna celebrytka. Joanna Racewicz została zapytana, czy żona prezydenta-elekta ma szanse dorównać żonie Aleksandra Kwaśniewskiego.

Według licznych sondaży to właśnie Jolanta Kwaśniewska jest najlepiej przez Polaków ocenianą pierwszą damą. – Tego sobie może wszyscy życzmy, nawet jeśli to jest mission impossible – zaznaczyła dziennikarka. – Dziesięć lat prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i towarzyszącej mu pierwszej damy to naprawdę coś, z czego możemy być dumni. Ale pani Jolanta jest wzorem niedoścignionym – dodała.

Czytaj też:

Marta Nawrocka w centrum uwagi. Tak widzą ją Polacy. „Internetowy sąd”Czytaj też:

Czy Marta Nawrocka będzie dobrą pierwszą damą? Wyniki sondażu zaskakują