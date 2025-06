Donald Trump z wizytą w Polsce? Tajemnicza zapowiedź Andrzeja Dudy

Podczas szczytu NATO w Hadze kraje członkowskie przyjęły deklarację, w której jest mowa o zwiększeniu wydatków na obronność. Państwa należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego zobowiązują się do inwestowania 5 proc. PKB w podstawowe potrzeby obronne oraz wydatki związane z obronnością i bezpieczeństwem do 2035 r.

Andrzej Duda o decyzji na szczycie NATO. „Wymiar historyczny”

– Decyzja o zwiększeniu wydatków na obronność we wszystkich państwach Sojuszu została podjęta jednogłośnie. Szczyt NATO w Hadze, jako kolejny po szczycie w Warszawie w 2016 r., ma wymiar historyczny – powiedział Andrzej Duda. – Silny Sojusz Północnoatlantycki to dzisiaj silna i bezpieczna Polska – dodał prezydent.

Andrzej Duda stwierdził, że Polsce i innym państwom wschodniej flanki NATO nie trzeba tłumaczyć, że „jest realne zagrożenie rosyjskim imperializmem, który powrócił”. – Oczywiście my musimy umacniać naszą obronność, musimy być gotowi, ale prawdopodobnie, gdybyśmy zostali zaatakowani przez Rosję, byłoby nam trudno sobie samym poradzić, nawet kiedy zrealizujemy wszystkie nasze zakreślone w tej chwili zamierzenia, jeżeli chodzi o modernizację naszej armii i umacnianie naszej obronności. Natomiast w Sojuszu Północnoatlantyckim jesteśmy bezpieczni – powiedział Duda.

Donald Trump w Polsce? Tajemnicza zapowiedź Andrzeja Dudy

Na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu NATO w Hadze Andrzej Duda odniósł się także do spekulacji o wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, a także ewentualnej wizycie Donalda Trumpa w Polsce. – Możemy się spodziewać i wizyty nowego polskiego prezydenta w Białym Domu, i wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie – zapewnił Andrzej Duda. – Oczywiście terminy będą jeszcze ustalane, ale zakładam, że to nastąpi niebawem – zaznaczył prezydent.

