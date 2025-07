Szukali drogi, znaleźli skarb. Tyle jest wart

O swoim znalezisku „Husaria” poinformowała 6 lipca. W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi poszukiwacze postanowili przeszukać obszar w okolicy Jadowa (woj. mazowieckie). Poszukiwali średniowiecznej drogi, ale zgubili się.

W pewnym momencie jeden z członków stowarzyszenia odkrył garść szelągów litewskich Jana II Kazimierza Wazy (króla Polski, którego rządy trwały na przełomie pierwszej i drugiej połowy XVII wieku). To 13 charakterystycznych monet, które nie mają jednak dużej wartości.

Niezwykłe znalezisko w Jadowie na Mazowszu. Kto je tam zostawił?

„Husaria” pisze w poście na Facebooku, że znajdowały się one blisko powierzchni – na głębokości ok. 5-10 cm. „Choć odkrycie było ciekawe, to niezbyt rzadkie w Polsce. Boratynki to bardzo popularne monetki, jednak zazwyczaj odkrywaliśmy je pojedynczo. Postanowiliśmy więc sprawdzić okolicę dokładniej” – relacjonują członkowie stowarzyszenia.

Poskutkowało to kolejnymi znaleziskami. „Każdy z nas wyciągał monety z ziemi, jedna za drugą! Ukryte były płyciutko pod warstwą ściółki, od kilku do kilkunastu w każdym dołku” – czytamy. Tego dnia poszukiwacze mieli wiele szczęścia, bo zebrali łącznie 442 monety, które znajdowały się na powierzchni 100 mkw.

Ale „jak one się tam znalazły”? To pytanie zadawali sobie pasjonaci, a także sami członkowie „Husarii”. „Wiadomo, że nie wiadomo Jednak przypuszczamy, że odkryty przez nas skarb mógł być częścią żołdu, który być może został ukryty lub zgubiony przez żołnierza – pod koniec XVII w. – właśnie przy szukanej przez nas drodze” – tłumaczą eksperci.

Jaką wartość miałyby dzisiaj 442 boratynki?

To jednak nie wszystko. Po przejrzeniu monet wyszło na jaw, że „pochodzą one z całego okresu emisji boratynek – zaczynając od roku 1659”. „Odkryte Szelągi pochodzą zarówno z mennic w Królestwie Polskim jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego” – informuje stowarzyszenie.



Monety zostały zabezpieczone. O ich odkryciu poinformowany został Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (siedlecka delegatura).



Ile warte są monety? Jak pisała w przeszłości „Husaria”, opierając się na źródłach historycznych i naukowych, 1 boratynka wynosiłaby dzisiaj 1,5 złotego. Oznacza to, że znalezisko „warte jest” (w teorii) 663 PLN.

