Samorządy naciskają na MEN. Chodzi o nadgodziny nauczycieli

Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ponownie pojawił się temat rozliczania nadgodzin nauczycieli. Problem ten stał się bardziej palący po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego, która znacząco wpłynęła na dotychczasową interpretację przepisów.

Jak przekazała przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, w resorcie trwają prace nad zmianami w Karcie Nauczyciela, które miałyby uwzględniać skutki uchwały Sądu. Z analiz ministerstwa wynika, że orzeczenie istotnie wpłynęło na dotychczasowy porządek prawny, zwłaszcza w odniesieniu do czasu pracy nauczycieli.

– Po przeanalizowaniu rozwiązań kodeksu pracy, które odnoszą się do warunków i zasad realizacji pracy w nadgodzinach i po przeanalizowaniu tego jak można je zaimplementować do pragmatyki nauczycielskiej okazuje się, że pól do zmian jest bardzo dużo – podkreślił resort edukacji.

Nadgodziny nauczycieli. Samorządowcy zniecierpliwieni

Mimo tych zapewnień samorządowcy zaznaczają, że nie otrzymali jeszcze żadnych konkretnych propozycji legislacyjnych.

– Problem staje się coraz większy i powinien być rozwiązany przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – mówiła Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy. Zwróciła ona uwagę, że rodzice i uczniowie zaczynają kierować do samorządów petycje w sprawie wycieczek szkolnych, które nie są organizowane właśnie z powodu niejasności wokół rozliczania nadgodzin.

Podobne obawy zgłaszała Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich. Zaznacza, że kluczowe są dwie kwestie – długość okresu rozliczeniowego i sposób ewidencji czasu pracy nauczycieli. – W tych dwóch zakresach nie przedstawili państwo żadnych rozwiązań, a to dla nas kwestia kluczowa – powiedziała, zwracając się do przedstawicieli MEN.

Pojawiło się także pytanie o propozycję resortu, według której nauczyciel mający stałe obowiązki mogące prowadzić do nadgodzin, miałby obowiązek zgłaszania tego dyrektorowi szkoły, a ten z kolei organowi prowadzącemu.

Resort zapowiada

Przedstawiciele samorządów wyrazili frustrację z powodu opóźnień i przeciągających się konsultacji. Resort edukacji zapowiedział, że temat rozliczania nadgodzin powróci z konkretnymi propozycjami na kolejnym spotkaniu zespołu.

