Zachód moknie, wschód się smaży. Polska alertami podzielona

Na termometrach zobaczymy od 19 do nawet 29 stopni Celsjusza. Oprócz burz, miejscami pojawią się intensywne opady deszczu a nawet grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał liczne ostrzeżenia pogodowe – w tym alarmy drugiego stopnia.

Pogoda w niedzielę. Deszcz i burze niemal wszędzie

W ciągu dnia możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi, ale miejscami silnymi opadami deszczu. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, gdzie w czasie burz lokalnie może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. W zachodniej części kraju opady będą nieco słabsze – do 10–20 litrów na metr kwadratowy.

Nie można wykluczyć gwałtownych burz z gradem. Wiatr będzie umiarkowany, głównie z zachodu, a na wschodzie – z kierunków południowych. W czasie burz porywy mogą osiągać prędkość 80–100 kilometrów na godzinę.

Temperatury będą bardzo zróżnicowane. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 23 stopnie w centrum, po 28–29 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie

IMGW ostrzega. Wydano alerty meteorologiczne

Instytut opublikował ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami i opadami. Największe ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych występuje w:

województwie podlaskim

województwie warmińsko-mazurskim (większość regionu)

części województwa mazowieckiego (na przykład Ostrołęka, Siedlce, Łosice)

województwie lubelskim (poza zachodnią częścią)

części województwa podkarpackiego (na przykład Przemyśl, Bieszczady)

Na tych obszarach mogą wystąpić silne burze z ulewnym deszczem do 45 litrów na metr kwadratowy, wiatrem do 80 kilometrów na godzinę oraz opadami gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 14:00 do 23:00 w niedzielę.

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej intensywne, ale wciąż groźne zjawiska atmosferyczne prognozowane są dla:

pozostałej części województwa warmińsko-mazurskiego

centralnych i południowych regionów Mazowsza

zachodnich powiatów województwa lubelskiego

części województwa świętokrzyskiego

większości województwa podkarpackiego

południa województwa małopolskiego (Tatry, Nowy Sącz)

W tych miejscach możliwe są opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, wiatr do 70 kilometrów na godzinę oraz lokalnie grad. Alerty obowiązują w godzinach 14:00–21:00.

Alerty przed silnym deszczem z burzami wydano także dla województw:

opolskiego

dolnośląskiego

lubuskiego (część południowo-wschodnia)

pomorskiego

kujawsko-pomorskiego (bez wschodu)

wielkopolskiego (z wyłączeniem południowego wschodu)

Na tych obszarach spodziewane są intensywne opady: od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy, a miejscami nawet do 60 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo możliwe burze z porywistym wiatrem do 70 kilometrów na godzinę i grad. Ostrzeżenia przestaną obowiązywać między 12:00 a 16:00 – w zależności od regionu.

Instytut ostrzega także przed upałem. Wysokie temperatury – do 31 stopni Celsjusza – spodziewane są w niedzielę w godzinach 11:00–20:00 w następujących województwach:

lubelskim

części województwa mazowieckiego (Siedlce, Łosice, Sokołów)

części województwa podlaskiego (między innymi Białystok, Hajnówka, Siemiatycze)

