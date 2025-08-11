Rząd szykował pułapkę na Nawrockiego. Tak zareagował prezydent

Jeszcze przed oficjalnym zaprzysiężeniem Karol Nawrocki zapowiadał, że ma zamiar aktywnie zacząć swoją prezydenturę. Polityk deklarował, że w pierwszych tygodniach przedstawi szereg projektów ustaw dotyczących m.in. waloryzacji emerytur czy zerowego PIT dla rodzin, które mają co najmniej dwójkę dzieci.

Rząd Tuska szykował pułapkę na Nawrockiego

Na reakcję rządu nie trzeba było długo czekać. Otoczenie Donalda Tuska zapewniało, że na biurko nowego prezydenta trafi szereg nowych ustaw do podpisania. Pojawiały się doniesienia o możliwej pułapce na Karola Nawrockiego.

Chodzi m.in. o projekt dotyczący zamrożenia cen energii na poziomie 500 zł/MWh. Zapis o cenach pojawia się w ustawie odległościowej dotyczącej rozwoju farm wiatrowych na lądzie, wobec której głowa państwa jest mocno sceptyczna. W kuluarach pojawiały się doniesienia, że ustawa wiatrakowa może być pierwszym wetem nowego prezydenta.

– Jeżeli prezydent nie podpisze ustawy, nastąpi uwolnienie cen energii, co będzie impulsem inflacyjnym. To podniesie koszty życia i inflacja może z powrotem zacząć rosnąć – tłumaczyła w rozmowie z Money.pl Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

Nawrocki zapowiada pierwsze weto

Rzecznik Karola Nawrockiego w rozmowie z PAP stwierdził, że „ustawa ma wymiar polityczny, nie merytoryczny”. Rafał Leśkiewicz jasno stwierdził, że pod takim aktem prawnym podpisu prezydenta nie będzie.

– Zamrożenie cen energii elektrycznej jest rzeczą oczywistą, prezydent mówił to w trakcie kampanii. W tej ustawie zamieszczono rzecz, która nie powinna znaleźć się w tych przepisach, bo wprowadzono kwestie odległości wiatraków od zabudowań. To się ze sobą w ogóle nie wiąże – wyjaśnił.

– Prezydent wyprowadzi cios. Na pewno to rozwiązanie nie zyska akceptacji pana prezydenta, w tej chwili trwają rozmowy w Kancelarii Prezydenta i przedstawimy nasze rozwiązania – dodał.

Dopytywany, czy oznacza to projekt ustawy wypełniający obietnicę wyborczą „33 proc. mniej za prąd w 100 dni”, Rafał Leśkiewicz zapewnił, że prezydent wypełni tę obietnicę.

Czytaj też:

Karol Nawrocki w oknie Belwederu. Były szef BOR reaguje. „Nie powinno to tak wyglądać”Czytaj też:

Karol Nawrocki wrócił na ring! Prezydent wystąpił w szczególnej roli