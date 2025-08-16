Pożegnanie z upałami. Szykuje się drastyczna zmiana pogody

Wiele osób cieszy się słoneczną i gorącą aurą, jednak pojawia się pytanie, czy wysokie temperatury utrzymają się do końca wakacji, czy też szybko ustąpią miejsca chłodniejszym dniom. Najnowsze prognozy wskazują, że dla tych, którzy planują urlop w ostatnich tygodniach sierpnia, wieści mogą być mało optymistyczne.

Tegoroczne lato charakteryzuje się niewielką liczbą upalnych dni. Dlatego obecna fala gorąca, choć męcząca, została przez wielu przyjęta przyjemnością. Szczególnie ci, którzy planowali odpocząć w słońcu podczas długiego weekendu mogli zacierać ręce. W wielu regionach Polski temperatury osiągnęły od 30 do 35 stopni Celsjusza, co zachęcało do wypoczynku nad wodą i spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Nadchodzi ochłodzenie

Dla wspomnianych ciepłolubów mamy złe wieści – upał wkrótce ustąpi, bowiem nad Polskę napłynie chłodniejsza masa powietrza polarnomorskiego. Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, chłodzenie rozpocznie się w ciągu najbliższej doby, ale przebiegnie spokojnie, bez gwałtownych burz. Choć 16 sierpnia na południowym wschodzie Polski notowane są jeszcze maksymalne temperatury od 30 do 33 stopni Celsjusza, od 17 sierpnia zrobi się chłodniej w całym kraju.

Początkowe ochłodzenie nie będzie drastyczne, choć odczuwalne – termometry pokażą przeważnie od 20 do 25 stopni Celsjusza. To przyniesie ulgę i przywróci bardziej typowe warunki letnie. W kolejnych dniach temperatury utrzymają się na zbliżonym poziomie, a między 19 a 21 sierpnia zrobi się znów cieplej. Na termometrach zobaczymy od 24 do 31 stopni Celsjusza, zwłaszcza w południowej części Polski.

Od około 22 sierpnia do kraju dotrze trwalsze ochłodzenie, które w wielu miejscach spowoduje spadek temperatur poniżej 20 stopni Celsjusza. Towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczu i lokalne burze, a aura wyraźnie odbiegać będzie od dotychczasowego gorącego lata.

