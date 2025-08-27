MEN wprowadza zmianę w szkołach. Nowacka reaguje na protest biskupów

W nowym roku szkolnym w planach lekcji pojawi się nowy przedmiot. Od IV szkoły podstawowej uczniowie będą mieli zajęcia z edukacji zdrowotnej. Nauczyciele nie będą w trakcie lekcji wystawiać ocen a aktywność uczniów nie będzie miała żadnego wpływu na promocję do kolejnej klasy.

Edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2025/2026 będzie nieobowiązkowa. Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dzieci brały udział w zajęciach, muszą złożyć w tej sprawie specjalne oświadczenie. Podobnie jak pełnoletni uczniowie. Mają na to czas do 25 września.

Biskupi protestują przeciwko pomysłowi MEN

Wprowadzenie nowego przedmiotu wywołało falę krytyki ze strony Episkopatu. Biskupi wystosowali specjalny list, w którym stwierdzili m.in. że „program edukacji zdrowotnej zawiera treści dotyczące tzw. zdrowia seksualnego, których celem jest całkowita zmiana w postrzeganiu rodziny i miłości”.

„Tematyka seksualności w ramach edukacji zdrowotnej jest oderwana od kontekstu małżeństwa i rodziny. Małżeństwo jest tu tematem prawie nieobecnym, zaś rodzina – rozumiana jako ojciec, matka i dzieci – jest całkowicie zmarginalizowana” – ocenili księża.

W opinii KEP nowy „przedmiot wprowadza do szkoły genderową koncepcję płci i zachęca dzieci i młodzież do odrzucenia swej kobiecości lub męskości”.

Nowacka odpowiada biskupom

Na słowa biskupów zareagowała ministra edukacji narodowej. – Pojawia się episkopat i nagle działa wbrew interesowi dzieci i młodzieży. Gdzie młody człowiek ma się dowiedzieć, jak być odpornym psychicznie? – dopytywała Barbara Nowacka. Szefowa MEN przyznała, że zastanawia się, co przyświeca episkopatowi, że tak podkręca działania wobec edukacji zdrowotnej.

– Młodzież jest narażona na pornografię, pedofilię, uzależnienia. Zróbmy coś mądrego razem jako społeczeństwo. Dajmy im narzędzia, żeby byli bezpieczni, żeby byli odporni. I bardzo apeluję do episkopatu o odrobinę empatii – wyjaśniła ministra.

Szef ZNP o edukacji zdrowotnej

Szef ZNP Sławomir Broniarz w rozmowie z Magdaleną Frindt i Bartoszem Michalskim z Wprost podkreślił, że „edukacja zdrowotna obejmuje cały wachlarz zagadnień, a nagle jakaś grupa sprowadza ją jedynie do seksu i patologii związanych z edukacją seksualną”. – Jeśli rodzic nie potrafi ze swoim dzieckiem szczerze o tym rozmawiać, lepiej, żeby zrobiła to szkoła – tłumaczył.

– Jeżeli mamy uczyć dziecko, że powinno zdrowo się odżywiać, dbać o higienę, reagować na złe zachowania rówieśników, a czasem także dorosłych lub zły dotyk czy niekontrolowane relacje interpersonalne – to w tym nie widzę nic złego – dodawał.

