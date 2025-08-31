Początek roku szkolnego zagrożony? Prezes ZNP reaguje. Odpowiedź jest jednoznaczna

1 września przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej dojdzie do manifestacji pracowników oświaty. Nauczyciele domagają się m.in. 10-proc. podwyżki. Co się stanie, jeżeli ten postulat nie zostanie spełniony?

Manifestacja przed MEN. Prezes ZNP o szczegółach

– To pytanie zadaliśmy sobie już na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego. Scenariusz mamy zarysowany. Na ten moment nie ma powodów, by wstrzymywać akcję protestacyjną pod ministerstwem – przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że napięcie będzie narastało – powiedział w niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– Nie chodzi wyłącznie o te 10 proc. Dla nas kluczowe są rozwiązania systemowe – takie, które powiążą wynagrodzenia nauczycieli ze średnią płacą w kraju. To nie może zależeć wyłącznie od bieżącej woli politycznej. Nie oczekujemy, by ustawa została wprowadzona już w 2025 r., ale w dłuższej perspektywie – tak, by absolwenci wchodzący do zawodu nie byli karmieni podwyżkami rzędu 150 zł, tylko mieli wynagrodzenie adekwatne do potencjału gospodarczego państwa – podkreślił.

– Drugą sprawą jest ustawa o świadczeniach kompensacyjnych. Mamy katastrofę demograficzną i nikt rozsądny tego nie kwestionuje. Jeśli chcemy, by edukacja była najważniejszą dziedziną życia społecznego, musimy nie tylko zmieniać programy, ale też przyciągać do zawodu najlepszych z najlepszych. A trudno wskazać coś bardziej motywującego do podjęcia pracy niż godne wynagrodzenie – kontynuował Broniarz.

Nowy rok szkolny zagrożony? Odpowiedź Broniarza jest jednoznaczna

Pojawia się więc pytanie, na ile realny jest scenariusz, w którym zagrożony byłby początek roku szkolnego. Odpowiedź prezesa ZNP nie pozostawia pola do namysłu.

– Nie ma takiego zagrożenia. Oczywiście, nauczyciele, którzy 1 września wezmą udział w manifestacji przed ministerstwem, nie będą w tym czasie w swoich szkołach, ale nie będzie to liczba, która mogłaby zaburzyć inaugurację roku szkolnego. Mamy w tym doświadczenie – wiemy, ile osób jest w stanie pomieścić plac przed ministerstwem – powiedział Sławomir Broniarz. – Zależy nam jednak przede wszystkim na tym, by ten rok stał się czasem rzetelnej dyskusji o roli edukacji w życiu społecznym – podsumował prezes ZNP.

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu ze Sławomirem Broniarzem dla „Wprost”.

Czytaj też:

Nauczyciele grzmią, MEN rozkłada ręce. „30 proc. z zera to wciąż zero”Czytaj też:

Burza wokół nowego przedmiotu. Polacy po stronie MEN czy KEP? Nowy sondaż