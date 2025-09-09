Roszady w Sejmie. Czworo nowych posłów złożyło ślubowanie

We wtorek oficjalnie zaprzysiężono czwórkę posłów, którzy objęli mandaty zwolnione przez nowych współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego. Dwóch z nich to osoby dobrze znane przy Wiejskiej, zasiadające już wcześniej w sejmowych ławach.

Czworo posłów zaprzysiężonych. Kogo zastąpili?

Były poseł oraz wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski zastąpił Marcina Przydacza z okręgu nr 11, którego powołano na szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Bogumiła Olbryś weszła z kolei na miejsce posła Adama Andruszkiewicza z okręgu wyborczego nr 24, który został powołany na wiceszefa KPRP.

Były wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz zastąpił posła Pawła Szefernakera, wybranego w okręgu wyborczym nr 40, który został szefem gabinetu prezydenta. Ostatni mandat odebrał były poseł Michał Jach, który zastąpił posła Zbigniewa Boguckiego. Polityk wybrany z okręgu wyborczego nr 41 został szefem KPRP.

Procedura obsadzania wolnych mandatów w Sejmie

Nowi posłowie nie są dla nikogo zaskoczeniem. Już w środę 3 września Kancelaria Sejmu informowała o planowanym obsadzeniu czterech wolnych mandatów poselskich. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał tamtego dnia stosowne postanowienie, informując także o personaliach odchodzących i nowych posłów.

Przypominano wówczas, że mandaty z okręgów wyborczych nr 11, 24, 40 i 41 wygasły w związku z powołaniem sprawujących ich posłów do Kancelarii Prezydenta. Art. 103 ust. 1 Konstytucji nie pozwala na łączenie mandatu posła z zatrudnieniem w KPRP. Odchodzących z Sejmu parlamentarzystów prezydent Karol Nawrocki powołał na swoich współpracowników 7 sierpnia.

– Gdy przyglądam się całej grupie, to mimo to, że każdy z was jest inny, to macie te cechy, które zdecydowały o tym, że będziemy razem współpracować. Każdy z was jest polskim patriotą (...) Jesteście też ludźmi ciężkiej pracy – mówił wówczas Nawrocki, gratulując nowych stanowisk.

