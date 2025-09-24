Odejście szefa KSP. Jeszcze dzisiaj policja powitać ma nowego komendanta

W środę (24 września) policjanci powitają oficjalnie nowego komendanta i pożegnają poprzedniego – podczas specjalnej uroczystości. To ustalenia dziennikarzy radia RMF FM, a także Polskiej Agencji Prasowej.



Kto zastąpi na stanowisku insp. Walichnowskiego? Redakcje wskazały nazwisko.

Stołeczna będzie miała nowego szefa. Policjant dotychczas pełnił funkcję zastępcy szefa KSP do spraw kryminalnych

Nowym szefem warszawskiej policji zostać ma młodszy insp. Krzysztof Ogroński. Dotychczas był on zastępcą komendanta stołecznego garnizonu do spraw kryminalnych.

Funkcjonariusz wrócił niedawno z kilkuletniej emerytury – podaje PAP. RMF wskazuje, że miało to miejsce dokładnie w 2024 roku, po sześciu latach przebywania poza szeregami policji (z której odszedł w roku 2018).

W przeszłości pełnił służbę (między innymi) na komisariacie w Serocku i w Nowym Dworze Mazowieckim. Był też naczelnikiem wydziału kryminalnego stołecznej komendy.

Oto powody. „Dyskusyjna postawa podczas kampanii prezydenckiej 2025”

RMF pisze też o powodach zmian – nieoficjalnie dymisja insp. Walichnowskiego ma związek z niepochlebną oceną przełożonych odnośnie efektów jego rocznej pracy na stanowisku szefa KSP. Rozgłośnia przypomina, że obecnie w warszawskim garnizonie jest aż 20 procent wolnych etatów.

Przełożeni nie są pewni także jego sytuacji politycznej. „Dyskusyjna” jest dla KGP jego „postawa podczas ostatniej kampanii prezydenckiej, która mogła powodować pytania o upolitycznienie zajmowanego przez niego stanowiska” – czytamy.

PAP pisze też natomiast o niezadowoleniu szefa Komendy Głównej Policji – generała inspektora Marka Boronia – z pracy inspektora. Uważa on, że Walichnowski m.in. „nie czuje jednostki, którą dowodzi”. W jego opinii nie był on w stanie zaradzić „problemom”, które dotyczą stołecznej.

Czytaj też:

Zaatakował żonę i uciekł do lasu. Trwa obława, „teren nie jest łatwy”Czytaj też:

Polskie lasy pełne gigantycznych grzybów. Ekspert wyjaśnia fenomen