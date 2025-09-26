Marta Kaczyńska stanowczo o edukacji zdrowotnej. Jest apel do rodziców

Od nowego roku szkolnego w planach lekcji w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w liceach i technikach pojawił się nowy przedmiot. Dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie zastąpiła edukacja zdrowotna. Przeciwko wprowadzeniu nowego przedmiotu protestował polski Episkopat. Biskupi oskarżali MEN o próbę seksualizowania dzieci.

Edukacja zdrowotna. Nawrocki wypisał syna z zajęć

Edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem obowiązkowym. Rodzice, którzy nie chcieli, aby ich dzieci brały udział w zajęciach, mieli czas do 25 września na złożenie pisemnej rezygnacji w tej sprawie. Na chwilę obecną nie MEN nie ma jeszcze oficjalnych danych, ilu rodziców zdecydowało się na taki krok.

O wypisaniu swojego syna z zajęć oficjalnie poinformował Karol Nawrocki. - Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody – tłumaczył prezydent. – Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja – dodawał.

Marta Kaczyńska o edukacji zdrowotnej. Apel do rodziców

Marta Kaczyńska nie zabrała wprost głosu w sprawie edukacji zdrowotnej. Córka byłego prezydenta udostępniła jednak na swoim profilu w mediach społecznościowych kilka tekstów, które mogą dawać pewien obraz tego, jaki jest jej stosunek do nowego przedmiotu.

Na Facebooku Marty Kaczyńskiej znajdziemy m.in. apel prawicowej fundacji Ordo Iuris do rodziców o wypisywanie dzieci z nowego przedmiotu. Został on zatytułowany „Amerykańskie ostrzeżenie dla Polaków: Wypisujcie dzieci z edukacji zdrowotnej – permisywna edukacja seksualna z ideologią gender krzywdzi dzieci”.

Córka Lecha i Marii Kaczyńskich udostępniła również poradnik przygotowany przez redakcję wPolityce, który wskazuje, „co powinni zrobić rodzice, gdy utrudnia im się wypisanie dziecka z edukacji zdrowotnej”.

W czwartek 25 września Marta Kaczyńska ponowiła apel wystosowany przez Ordo Iuris o rezygnację z udziału w nowych zajęciach. Organizacja uparcie określa nowy przedmiot wprowadzony przez MEN mianem „edukacji seksualnej”.

