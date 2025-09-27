„Nawrocki zdradził”. Spór na prawicy po decyzji prezydenta

W piątek kancelaria prezydenta poinformowała o decyzji Karola Nawrockiego i podpisaniu przez niego trzech ustaw. Zaakceptowane przez prezydenta ustawy dotyczyły m.in. mrożenia cen energii, magazynowania gazu w kraju przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz pobytu Ukraińców na terenie Polski.

– Ustawy, co do których dzisiaj Pan Prezydent podjął decyzję są efektem weta. Krótko mówiąc: Pan Prezydent zmusił rząd Premiera Tuska do tego, żeby zaczął pracować, żeby przyjął lepsze rozwiązania, rozwiązania oczekiwane przez Polaków – podczas konferencji prasowej powiedział szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki

Prezydent Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy. Jedna z nich dotyczy Ukraińców

Najwięcej kontrowersji wzbudza tzw. specustawa ukraińska. Ustawa dotyczy pomocy obywatelom Ukrainy, którzy po ataku Rosji schronili się na terenie Polski oraz określa zasady ich legalnego pobytu i pracy w kraju.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja wiąże dostęp do opieki medycznej i świadczeń socjalnych (np. 800+) z obowiązkiem pracy w Polsce.

– Rozwiązania, które zawarte są w tej ustawie to jest właściwie koniec turystyki z Ukrainy na koszt polskiego podatnika – powiedział Zbigniew Bogucki.

Ostre słowa Konfederacji. „Nawrocki zdradził”

Decyzja prezydenta nie spotkała się z uznaniem wśród niektórych polityków Konfederacji. Zdecydowany sprzeciw przeciwko wspieraniu Ukraińców wyraził Konrad Berkowicz.

„Prezydent podpisał ustawę pomocową. Czyli kolejne miliardy dla Ukraińców i kolejne rachunki dla Polski. Kolejne pożyczki z naszej kieszeni i kolejne przywileje dla naszych 'gości'. Wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle, zostaniemy sami, z rachunkiem i rekordowym długiem” – napisał poseł na X.

Ostrzej wypowiedział się inny prawicowy polityk, Jacek Wilk: „Nawrocki niestety zdradził… nadzieje na propolska Prezydenturę znikają”.

"Prezydent Nawrocki popierając przywileje dla obywateli Ukrainy zawiódł miliony wyborców" – dodał Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji.

