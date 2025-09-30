Wraz z nadejściem kalendarzowej i astronomicznej jesieni, do Polski napłynęła fala chłodu. W ostatni dzień września na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni Celsjusza na Podhalu i południowym wschodzie do 15 stopni na Nizinie Szczecińskiej.

Pogoda na jesień 2025. Meteorolodzy wiedzą, kiedy spadnie śnieg

Meteorolodzy przewidują także zachmurzenie w zdecydowanej części kraju. Pogodnie ma być tylko na krańcach zachodnich i północno-zachodnich. Do tego spodziewane są przelotne opady deszczu a w górach nawet deszczu ze śniegiem.

Noc z 30 września na 1 października także będzie chłodna. Termometry pokażą od 1-2 stopni na Warmii, Kujawach, Pojezierzu Pomorskim oraz w rejonach podgórskich. Nieco cieplej – 3-5 stopni będzie w głębi kraju. Poza tym noc będzie pogoda.

Okresowe przelotne opady deszczu mają wystąpić nad morzem oraz na Warmii i Mazurach. Synoptycy nie wykluczają, że w rejonie Zakopanego może się pojawić deszcz ze śniegiem. Jeśli te prognozy się sprawdzą, będą to pierwsze tego typu opady tegorocznej jesieni.

Fala ciepła dotrze do Polski. Na termometrach nawet 25 stopni!

Meteorolodzy mają jednak dla nas dobre wieści. Z prognoz długoterminowych wynika, że już wkrótce do Polski napłynie fala ciepła i prawdziwe babie lato. Pogoda ma się poprawić już w najbliższy weekend 4-5 października. Chociaż noce nadal będą rześkie, to w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do 17-18 stopni, szczególnie we wschodnich regionach Polski oraz na krańcach zachodnich.

Synoptycy przewidują, że we wtorek i środę (7-8 października) w południowej Polsce na termometrach zobaczymy nawet 20 stopni. Połowa października zapowiada się wyjątkowo ciepło, ponieważ pod koniec drugiego tygodnia miesiąca we wschodnich, południowych i centralnych regionach kraju temperatura może wzrosnąć do 23–25 stopni Celsjusza.

