Bunt w PiS na Dolnym Śląsku. Radni wściekli po decyzji Kaczyńskiego

Pod koniec września doszło do przewrotu w dolnośląskim PiS. Decyzją Jarosława Kaczyńskiego z trzynastoosobowego klubu PiS zostało wykluczonych siedmiu radnych sejmiku wojewódzkiego. Według nieoficjalnych doniesień, prezes PiS zdecydował się na taki krok, ponieważ w strukturach partii w regionie od dawna dochodzi do konfliktów.

Krok Jarosława Kaczyńskiego nie wpłynął na zmianę układu sił w sejmiku województwa. Koalicja Obywatelska posiada w nim 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (5 radnych) tworzy koalicję.

Dolny Śląsk. Radny PiS rezygnuje z mandatu

To jednak nie zakończyło sprawy. Radni, którzy zostali wykluczeni, zapowiedzieli odwołanie od decyzji Jarosława Kaczyńskiego. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zapewnili jednak, że pozostaną lojalni i nie będą zmieniać partyjnych barw. W postach zamieszczanych w mediach społecznościowych nie kryją jednak rozgoryczenia.

13 października jeden z radnych PiS – Paweł Kura – poinformował, że rezygnuje z mandatu. „Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od ponad 20 lat. Całe moje życie polityczne i społeczne wiąże się z tą formacją, jej programem i wartościami. Z głębokim przekonaniem utożsamiałem się z ideami, które od samego początku przyświecały naszemu obozowi. Dzisiejsza sytuacja oraz bieżący status, jest dla mnie niezrozumiała i krzywdząca” – stwierdził polityk.

Radny PiS: Kaczyński został wprowadzony w błąd

W obszernym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych radny podkreślił, że „nie chce uczestniczyć w lokalnych, wewnętrznych sporach inicjowanych przez polityków, piastujących wcześniej wysokie funkcję, a dziś podejmujących działania nielicujące z niedawną pozycją ale także mające niewiele wspólnego z uczciwością i wzajemnym szacunkiem – co winno być podstawową normą w każdej sytuacji i środowisku”.

Samorządowiec zaznaczył, że „w pełni utożsamia się z oświadczeniem swoich koleżanek i kolegów, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji”. „Podzielam ich przekonanie, że Jarosław Kaczyński został wprowadzony w błąd, otrzymując niepełny obraz wydarzeń w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku” – wyjaśnił.

Na koniec Paweł Kura zaznaczył, że „zawsze będzie wspierał idee oraz program Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ głęboko wierzę, że jest to jedyny obóz polityczny, który w swoich działaniach konsekwentnie kieruje się dobrem Polski i Polaków”.

