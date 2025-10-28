Rodzinny dramat. 36-latka wpadła w furię. Rzuciła się na matkę z nożem

W ubiegłym tygodniu dyżurny komendy w Starych Babicach otrzymał zgłoszenie dotyczące ataku 36-latki na jej matkę. Młodsza kobieta do napaści użyła noża. Na miejsce błyskawicznie zostały skierowane odpowiednie służby.

Pokrzywdzona została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Na miejsce niezwłocznie skierowano też policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, grupę dochodzeniowo-śledczą z technikiem kryminalistyki oraz kryminalnych.

36-latka pchnęła matkę nożem. Trafiła do aresztu

36-letnia napastniczka uciekła z miejsca zdarzenia, ale dzięki podjętym przez policjantów działaniom błyskawicznie udało się ją ująć. „Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 36-latce zarzutu usiłowania zabójstwa” – czytamy w komunikacie KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.

