Nagły zwrot ws. granicy z Białorusią. Premier Litwy rozmawiała z Tuskiem

Premier Litwy Inga Ruginiene poinformowała w czwartek, że Donald Tusk zgodził się odroczyć ponowne otwarcie przejść granicznych na granicy polsko-białoruskiej. Szefowa litewskiego rządu powiedziała na konferencji prasowej, że rozmawiała w środę ze swoim polskim odpowiednikiem i uzgodniona została koordynacja działań dotyczących przejść granicznych z Białorusią – podał portal Delfi.

Ruginiene zapowiedziała, że przejścia graniczne pomiędzy Litwą i Białorusią pozostaną zamknięte tak długo, jak do kraju będą przylatywać balony przewożące kontrabandę. W środę litewski rząd podjął decyzję o zamknięciu dwóch ostatnich przejść granicznych z Białorusią do 30 listopada. Chodziło o Miedniki Królewskie oraz Soleczniki. W sierpniu 2023 r. zamknięto przejścia graniczne w Szumsku i Twereczu, a w marcu 2024 w Ławaryszkach i Raigrodzie.

Premier Litwy postawiła ultimatum ws. Białorusi. Wcześniej rozmawiała z Tuskiem

Litewska Państwowa Służba Ochrony Granic poinformowała, że w 2025 r. z Białorusi do Litwy dronami i balonami trafiło ponad 891 tys. paczek papierosów. W sumie od stycznia tego roku przechwycono już 546 balonów. W porównaniu z ubiegłym rokiem przepływ kontrabandy przewożonej balonami z Białorusi wzrósł ponad dwukrotnie. W 2023 r. odnotowano trzy takie próby, a w 2022 r. żadnej.

Jeśli chodzi o drony, to w tym roku przechwycono 50 dronów przy 54 w 2024 r. Od stycznia litewska straż graniczna zatrzymała też 101 osób podejrzanych o przemyt drogą powietrzną. W zeszłym roku było ich 46.

Polska nie otworzy granicy z Białorusią. Premier Litwy przekonała Donalda Tuska

Podczas Forum Spójności i Rozwoju Granicznego UE w Białymstoku we wtorek Tusk zapowiedział otwarcie dwóch przejść granicznych w Bobrownikach i w Kuźnicy. Miało to się stać w listopadzie, „na próbę”. – Jeśli sytuacja będzie wymagać ponownego zamknięcia granicy, nie zawaham się podjąć takiej decyzji – mówił polski premier. Zaznaczono wówczas jednak, że decyzje w tej sprawie będą podejmowane w ścisłej współpracy z sojusznikami i przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa granicy.

Czytaj też:

30-metrowy tunel na granicy z Białorusią. Służby pokazują nagranieCzytaj też:

Gorąco przy granicy polsko-białoruskiej. Kierwińskiemu puściły nerwy