Andrzej Duda z zagraniczną wizytą. Miał wyjątkowy powód

W ostatnich dniach opinię publiczną zelektryzowała wiadomość dotycząca nowej pracy Andrzeja Dudy.

Andrzej Duda ma nową pracę

Były prezydent poinformował, że został członkiem rady nadzorczej fintechu ZEN.com, określanego często mianem „polskiego Revoluta”. Spółka, zarejestrowana na Litwie, działa w niemal 30 krajach i oferuje wielowalutowe karty płatnicze oraz płatności online.

Polityk tłumaczył, że „jego decyzja o współpracy z firmą wyniknęła „z podziwu dla młodego, innowacyjnego zespołu i jego podejścia do rozwoju”. – Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. To jak porównanie tradycyjnych telefonów komórkowych ze smartfonami – tłumaczył.

Na razie nie ujawniono, ile Andrzej Duda będzie zarabiał w nowej pracy. Wiadomo natomiast, że nie są to jedyne wpływy na konto byłej głowy państwa.

Andrzej Duda poleciał do UK. Miał wyjątkowy powód

Andrzej Duda wybrał się z wizytą do Wielkiej Brytanii. W trakcie pobytu na Wyspach były prezydent wygłosił przemówienie podczas wydarzenia zorganizowanego przez stowarzyszenie dyskusyjne The Oxford Union.

W informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych przekazano, że „wystąpienie polityka było poświęcone kwestiom bezpieczeństwa europejskiego, służby publicznej oraz przywództwa”.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że finalnie Andrzej Duda uczestniczył w dwóch spotkaniach. Jedno miało charakter otwarty i miało bać w nim udział około 150 osób. Natomiast drugie spotkanie było zamknięte – przeznaczone tylko dla wybranych 30 gości. Za swoje przemówienia były prezydent miał zarobić nawet 40 tysięcy złotych. Takie informacje miał dziennikarzom przekazać jeden ze współpracowników byłego prezydenta.

