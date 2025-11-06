Ziobro trafi do aresztu? Tak będą głosować posłowie

W czwartek 6 października sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskami prokuratury dotyczącymi Zbigniewa Ziobry. Dzień później ma zostać przeprowadzone głosowanie nad przyszłością polityka. Posłowie zdecydują, czy immunitet byłego ministra sprawiedliwości zostanie uchylony i czy tym samym zostanie wyrażona zgoda na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Prokuratura Krajowa chce postawić politykowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw związanych z nieprawidłowościami wokół wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości (w tym zakupu oprogramowania szpiegowskiego Pegasus).

Aby wniosek o uchylenie immunitetu został przegłosowany, wymagana jest bezwzględna większość głosów. Jak donosi Gazeta.pl, posłowie PiS próbują przeciągnąć na swoją stronę polityków PSL. - Wiem, że jest akcja przekonywania, głównie przedstawicieli PSL. Tu potrzebna jest bezwzględna większość, którą nie jest tak łatwo zebrać. Nigdy nie wiadomo czy ktoś się gdzieś nie zatnie, albo nie zagubi się po drodze na salę obrad – tłumaczył informator portalu.

Oprócz Marka Sawickiego, który wyraził wątpliwości dotyczące zgody na tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, wśród polityków koalicji rządzącej ma panować pełna zgodna odnośnie tego, że Zbigniew Ziobro powinien stracić immunitet i ponieść konsekwencje swoich działań. – Uzgodniliśmy na posiedzeniu klubu, że absolutnie wszyscy głosujemy za. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś się wyłamał – podkreśliła posłanka Agnieszka Kłopotek.

Ziobro zostanie ukarany? Polacy podzieleni w sondażu

W najnowszym sondażu SW Research dla Onetu respondentom zadano pytanie, czy wierzą, że Zbigniew Ziobro zostanie realnie pociągnięty do odpowiedzialności w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości.

W badaniu przeważa grupa, która jest przekonana, że Zbigniew Ziobro ostatecznie uniknie kary. Takiego zdania jest 39,7 proc. badanych. Jednocześnie 36,2 proc. respondentów odpowiedziało, że wierzy w ukaranie byłego ministra sprawiedliwości. Uwagę zwraca wysoki odsetek ankietowanych, którzy nie mają w tej sprawie sprecyzowanych poglądów. 24 proc. badanych nie potrafi przewidzieć finału całej sprawy.