Kaczyński nie wierzy w samobójstwo Leppera. Sikorski: W pewnym sensie się zgadzam

W sobotę (15 listopada) Jarosław Kaczyński odwiedził Kwidzyn. W trakcie spotkania z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości został zapytany przez jedną z uczestniczek wydarzenia o swoje relacje z posłem Sławomirem Mentzenem – wiceprzewodniczącym Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Wtedy były premier nagle nawiązał do śmierci Andrzeja Leppera założyciela i pierwszego przewodniczącego Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, który w połowie 2011 roku został odnaleziony martwy w biurze partii w Warszawie. Sprawę wyjaśniała prokuratura, a następnie podzieliła się z opinią publiczną swoimi ustaleniami. Stwierdzono, ze zmarł on w wyniku powieszenia – popełnił samobójstwo.

Prezes PiS w to jednak nie wierzy.

Kaczyński o Lepperze: Na pewno nie został zamordowany

– To Mentzen walczy ze mną, a nie ja z Mentzenem. Jeżeli ktoś mówi, że ja doprowadziłem do śmierci Leppera, a nawet do tego, że [były minister sprawiedliwości – red.] Zbigniew Ziobro jest dzisiaj chory na bardzo poważną chorobę nowotworową [raka przełyku – red.] i dlatego nie może tu przyjechać, bo niedawno [Jan] Rokita [były minister-szef Urzędu Rady Ministrów] mówił o tym, że jeżeli chodzi o [premiera Donalda] Tuska, to on po prostu chce go zabić, bo taki ma charakter, taki jest – zwracał się do tłumu Kaczyński.

I kontynuował. – Jest tak, że w pewnym momencie trzeba, bo później zaczął mówić, że jeszcze do tego jestem gangsterem, na to nie zareagowałem, bo było komiczne, jak ja mogłem Ziobrę czy Leppera doprowadzić. Zresztą według mnie Lepper został zamordowany przez ludzi ze swojego środowiska, bo chciał powiedzieć prawdę o końcu naszej władzy, chciał przejść na drugą stronę. Chociaż ówczesny Prokurator Generalny [Andrzej] Seremet mnie zapewniał, że na pewno nie został i pamiętam, że rozmawialiśmy w ogóle o sprawie smoleńskiej o tym, ale mówił, że na pewno nie został zamordowany, to przecież Leppera znałem dosyć dobrze i mogę powiedzieć, że jeżeli on był skłonny do popełnienia samobójstwa, to je jestem skoczkiem wzwyż, mistrzem olimpijskim – skwitował.

Słowa Kaczyńskiego spotkały się z reakcją wicepremiera.

Sikorski: W pewnym sensie się zgadzam

Minister spraw zagranicznych zaczął od przytoczenia słów wystąpienia prezesa PiS-u w Kwidzyniu. „Kaczyński (...) twierdzi, że wicepremier Andrzej Lepper został zamordowany. W pewnym sensie się zgadzam” – wskazał. „Do politycznego i finansowego zniszczenia go i późniejszego samobójstwa przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani” – uważa wiceszef Rady Ministrów.

„Kaczyński zrobił ich ponownie ministrami, aby znowu mogli niszczyć ludziom życie, tym razem przy pomocy Pegasusa [chodzi o aferę dot. użycia oprogramowania szpiegowskiego, ws. której do życia powołano sejmową komisję śledczą – przyp. red.]. Dwukrotnie ułaskawił ich pisowski prezydent, a dziś są pisowskimi europosłami. Hańba kanaliom i ich patronom” – zakończył swój wpis na platformie X.

