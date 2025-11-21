Przerwa świąteczna dłuższa niż zwykle. Wszystko zależy od dyrekcji

MEN każdego roku publikuje kalendarz roku szkolnego. Z tegorocznego, na rok szkolny 2025/2026 wynika, że w okresie świąteczno-noworocznym uczniowie mogą mieć zaskakująco długą przerwę w okresie świąt i Nowego Roku.

Przerwa świąteczna – od 22 do 31 stycznia

Tegoroczna przerwa świąteczna w roku szkolnym trwać będzie od 22 do 31 grudnia 2025 roku. Informację taką potwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie będą mieć więc 10 dni wolnych.

Odpoczynek od szkoły będzie jednak dłuższy – rozpocznie się w sobotę 20 grudnia. Każdy uczeń będzie więc mieć zagwarantowane 12 dni wolnych, w których nie będzie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych.

Zakończenie przerwy świątecznej nie oznacza jednak natychmiastowego powrotu do szkoły. Kolejny wolny dzień to 1 stycznia, Nowy Rok.

Kolejne dni to piątek (2 stycznia), weekend (3 i 4 stycznia), poniedziałek (5 stycznia) oraz wtorek (6 stycznia, Święto Trzech Króli).

Rekordowy odpoczynek od szkoły. Wszystko w rękach dyrektora

Taki układ kalendarza na 2026 rok sprawia, że w łatwy sposób można znacznie wydłużyć uczniom ich odpoczynek od lekcji. Wszystko w rękach dyrektorów placówek oświatowych, którzy w każdym roku szkolnym mają do wykorzystania tzw. dni dyrektorskie.

Jeżeli dyrektor szkoły postanowi, aby wyznaczyć dni dyrektorskie na 2 i 5 stycznia, to uczniowie wrócą do placówki dopiero po Święcie Trzech Króli. Pierwszym dniem nauki w roku 2026 będzie wtedy 7 stycznia.

Zsumowanie tych wszystkich dni (weekend przed Świętami Bożego Narodzenia, przerwa świąteczna, Nowy Rok, dwa dni dyrektorskie, weekend w roku 2026 i Święto Trzech Króli) dałoby w sumie zaskakująco długą przerwę w nauce. Uczniowie nie pojawiliby się w szkołach przez 18 kolejnych dni.

Dni dyrektorskie to wolne od zajęć dni. Decyzję o ich wykorzystaniu podejmuje dyrektor placówki oświatowej. Najczęściej wykorzystywane są przy okazji świąt, rekolekcji czy też szkolnych uroczystości.

