Przełom na granicy polsko-białoruskiej? Te dane mówią same za siebie

Straż Graniczna opublikowała najnowszy raport z granicy polsko-białoruskiej. Z informacji polskich służb wynika, że minionej doby nie odnotowano żadnych prób nielegalnego przedostania się do Polski.

Granica polsko-białoruska. Nowe dane

Funkcjonariusze pełniący służbę patrolową nie zgłaszali ani prób przekroczenia granicy, ani przypadków uszkodzenia zabezpieczeń technicznych.

Tym samym był to kolejny dzień względnego spokoju w rejonie, który w ostatnich latach wielokrotnie znajdował się w centrum uwagi służb granicznych.

Dane Straży Granicznej pokazują wyraźny spadek liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. W listopadzie na odcinku chronionym przez Podlaski Oddział SG odnotowano około 358 takich zdarzeń. Dla porównania, miesiąc wcześniej liczba prób przekroczeń przekraczała dwa tysiące, natomiast w listopadzie 2024 roku było ich blisko 980.

Przełom na granicy polsko-białoruskiej. Ekspert tłumaczy

Jak podają rozmówcy „Rzeczpospolitej” związani z rządem, białoruskie formacje coraz częściej zawodzą w próbach kierowania nielegalnych migrantów na terytorium Polski. Ma to być efekt wzmocnienia zabezpieczeń granicznych, w tym zastosowania nowoczesnych czujników ruchu, rozbudowanego systemu monitoringu oraz rosnącego doświadczenia i specjalizacji polskich służb.

Wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk wskazał z kolei dodatkowo na zawieszenie prawa do azylu. Wzmocniona kadrowo została także sama Straż Graniczna.

Zdaniem Piotra Niemczyka, byłego zastępcy szefa zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, spadek ten może mieć również podłoże polityczne.

– Niewykluczone, że Aleksandr Łukaszenka uznał, iż presja migracyjna nie przynosi oczekiwanych rezultatów politycznych, co skutkuje ograniczeniem skali tego procederu – ocenił ekspert. Według Piotra Niemczyka wysoce prawdopodobnym jest, że „Łukaszenka prowadzi jakąś grę”.

