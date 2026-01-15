Ważą się losy Ziobry. Obrońca posła PiS zabrał głos

— Prokurator nam odmówił wglądu do części dokumentów, chociaż są tam jednoznacznie korzystne dowody dla naszego klienta. Pan mecenas Gomoła jako obrońca innej osoby, gdzie wątek jest w postępowaniu w sądzie, miał dostęp do tych materiałów i ma wiedzę na ten temat. Mamy sytuację taką, że prokurator domaga się tymczasowego aresztowania, przedstawiając wyłącznie wybrany przez siebie materiał dowodowy. To jest naruszenie prawa do obrony — powiedział w rozmowie z dziennikarzami mecenas Bartosz Lewandowski przed posiedzeniem aresztowym Zbigniewa Ziobry.

Wkrótce więcej informacji