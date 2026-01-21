Kłopot TV Republika, nowe fakty ws. wniosku. Wiadomo, kiedy zapadnie decyzja

Rzecznik KRRiT Anna Ostrowska poinformowała, że TV Republika opłaciła za nadawanie swojego programu do końca stycznia 2026 r. i złożyła wniosek o rozłożenie na raty pozostałych opłat koncesyjnych. Dokument był analizowany przez prawników Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kwota nie została ujawniona. Członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski komentował, że część raty wpłacono 14 stycznia, ale „nie jest to cała wymagana kwota, która powinna być uiszczona w tym terminie”.

Medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczył, że opłata za 10-letnią koncesję i tak jest dzielona na roczne raty i największym nadawcom nie zdarza się, aby ich nie płacić. Stacja Tomasza Sakiewicz za zgodę na nadawanie ma łącznie zapłacić 17,85 mln zł w płatnościach po 1,85 mln zł za każdą ratę. Jeśli kwota raty nie zostanie zapłacona w całości, wobec Telewizji Republika mogła zostać uruchomiona procedura windykacji należności.

TV Republika z wnioskiem ws. raty za opłaty. KRRiT domaga się niezbędnej dokumentacji

Prof. Kowalski zapowiadał, że będzie głosował przeciwko dalszemu rozłożeniu opłat na raty. Sprawa miała zostać poruszona podczas najbliższego posiedzenia, które odbyło się w środę 21 stycznia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała o szczegółach, jakie zapadły na spotkaniu. W komunikacie podkreślono, że „KRRiT wysłuchała informacji dotyczącej wniosku spółki Telewizja Republika S.A. o rozłożenie na raty pozostałej kwoty drugiej raty opłaty koncesyjnej”.

Decyzja ma zapaść po dostarczeniu przez stację „dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku”. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatrywała też inny wniosek dotyczący Telewizji Republika.Chodziło o zawieszenia postępowania o udzielenie koncesji na program telewizyjny pod nazwą „REPUBLIKA 2”. Stanowisko zostało pozostawione bez rozpatrzenia.

