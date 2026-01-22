Dramat na wizji. Operator TV Republika poszkodowany w Strasburgu

Parlament Europejski na razie wstrzymał się z ostateczną decyzją w sprawie umowy UE-Mercosur. Europosłowie zamiast ratyfikacji zdecydowali się na skierowano jej do rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE, by sprawdzić jej zgodność z unijnymi traktatami.

Takie rozwiązanie poparło 334 eurodeputowanych. Przeciwko było 324 a 10 wstrzymało się od głosu. Pod przyjętym wnioskiem podpisali się europosłowie KO i PSL. Skierowanie wniosku doTSUE oznacza, że głosowanie w sprawie ratyfikacji umowy w Parlamencie Europejskim zostanie opóźnione prawdopodobnie o co najmniej kilka miesięcy.

Kontrowersje wokół umowy UE-Mercosur

Umowa Unii Europejskiej z Mercosur wzbudza spore kontrowersje, szczególnie wśród rolników. – Unia Europejska jako całość skorzysta na umowie, ale Polska potencjalnie może stracić najwięcej ze względu na rolnictwo i sektor rolno‑spożywczy, który jest istotnym elementem naszej gospodarki. A rzeczywiście, patrząc na zapisy, ta umowa nie jest korzystna dla unijnego rolnictwa. Trochę poświęcamy rolnictwo po to, żeby zyskać w innych sektorach – komentował na łamach Wprost Jakub Olipra, ekspert Credit Agricole.

Protest rolników przed PE. Poszkodowany operator TV Republika

Przeciwko przyjęciu umowy UE-Mercosur rolnicy protestowali przed siedzibą PE w Strasburgu. W demonstracji wzięli udział demonstranci w wielu krajów, w tym również z Polski. W trakcie wtorkowej (20 stycznia) manifestacji doszło do zamieszek.

Część uczestników próbowała sforsować zabezpieczenia ustawione przez policję. W stronę funkcjonariuszy poleciały race. W efekcie funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego, aby opanować sytuację.

Telewizja Republika poinformowała, że w wyniku zdarzenia poszkodowany został operator stacji. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak reporter Michał Gwardyński wyciera swojemu koledze twarz po tym, jak służby rozpyliły gaz.

twitter

Podczas protestu rolników doszło także do zatrzymań. W ręce służb trafiło dwóch protestujących z Polski.

Czytaj też:

TV Republika uderzyła z wyprzedzeniem? Stanowski przeciął spekulacjeCzytaj też:

TV Republika ma problemy finansowe? Możliwa windykacja należności