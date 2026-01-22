Karol Nawrocki stanął w obronie TV Republika. „Nie ma na to mojej zgody”

Karol Nawrocki w rozmowie z TV Republika odpowiedział na sugestie, że stacja jest „przedmiotem ciągłych ataków ze strony różnego rodzaju instytucji państwa polskiego”. Prezydent jednocześnie został zapytany o to, że „przedstawiciele władzy czy koalicji na wiele różnych sposobów sugerują, że stację należy wyłączyć, odebrać jej koncesję”. Głowa państwa przyznała, że „zupełnie tego nie rozumie”.

– Dla mnie to jest nie do pojęcia, że telewizja może być pod presją. Zostałem też prezydentem po to i o tym mówiłem w kampanii wyborczej, także w Republice, która wtedy była także atakowana przez rządzących, że wolność słowa, dostęp Polaków do telewizji takiej, jaką chcą oglądać, jest jedną z podstaw demokracji, więc ja nigdy się nie zgadzałem, nie zgadzam i nie zgodzę na to, aby za wolność słowa, aby „Dom Wolnego Słowa” był pod presją – mówił Nawrocki.

Karol Nawrocki broni TV Republika. Wymowne słowa prezydenta

– Nie ma na to po prostu mojej zgody. Jeśli ktoś chce oglądać inną telewizję komercyjną, to może sobie przełączyć na pilocie i oglądać inną telewizję. Nie musi przecież oglądać żaden Polak Republiki, jeśli nie ma na to ochoty. No ale te miliony widzów, które oglądają Telewizję Republika, no muszą mieć prawo do tego, aby obejrzeć sobie redaktora Rachonia, czy gościa redaktora Rachonia, Karola Nawrockiego, Michała Rachonia i tak wyobrażam sobie demokrację i wolność – zakończył prezydent.

Kilka godzin przed wywiadem z Nawrockim TV Republika opublikowała nagranie, w którym prezes stacji przekonywał „Dom Wolnego Słowa dziś znajduje się na celowniku obecnej władzy”. Tomasz Sakiewicz tłumaczył, że „zmowa na rynku reklam sprawia, że Telewizja Republika nie może w pełni realizować swoich celów”, w związku z czym zaapelował do widzów o regularne darowizny. Przekonywał, że tylko dzięki pomocy ludzi TV Republika będzie mogła dalej istnieć.

Czytaj też:

Kłopot TV Republika, nowe fakty ws. wniosku. Wiadomo, kiedy zapadnie decyzjaCzytaj też:

TV Republika z nagrodą od kontrowersyjnej organizacji. Dostała ją też prorosyjska kongresmenka USA