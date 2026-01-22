TV Republika w tarapatach? „Pozostaje ponad 900 tys. zł do zapłaty”

TV Republika zwróciła się do organu, którego przewodniczącą jest Agnieszka Glapiak, o możliwość podzielenia pozostałej kwoty drugiej raty na części. W komunikacie prasowym ze środy (21 stycznia) KRRiT przekazała, że decyzja ws. „zapadnie po dostarczeniu przez spółkę dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku”.

Jak ujawnia dwumiesięcznik „Press”, II rata wynosi 1,79 miliona złotych, do czego doliczyć należy jednak opłatę prolongacyjną (wnoszoną przez podatników) w wysokości 129 tysięcy PLN.

Nowe informacje ws. przekazał w rozmowie z redakcją członek KRRiT.

„Kwota poniżej wymagalnej”

Kowalski poinformował, że 15 stycznia (w ubiegłotygodniowy czwartek) TV Republika wpłaciła część raty za koncesję. – Ale pozostaje jeszcze ponad 900 tys. zł do zapłaty. Pismo ws. zostało wysłane do nadawcy, a po analizie odpowiedzi zapewne zostanie podjęta decyzja. Nadawca chce rozłożenia rat rocznych na miesięczne, ale kwota, którą zamierza zapłacić, jest wraz z odsetkami poniżej wymagalnej – wyjaśnia medioznawca.

Magazyn zapytał też wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego o konkurs na wolne miejsce w ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Spółka, której prezesem jest Tomasz Sakiewicz, jest chętna na jego zagospodarowanie – chce bowiem uruchomić drugi kanał stacji – Republikę 2. Opinia publiczna dowiedziała się o tym w połowie ubiegłego roku, gdy opublikowano listę wnioskodawców.

– Jeśli chodzi o udział tego nadawcy w konkursie na zagospodarowanie kolejnego, wolnego miejsca na MUX 8, to ma on siedem dni na uzupełnienie dokumentacji. Jeśli jej nie uzupełni, to postępowanie zostanie zakończone bez rozstrzygnięcia – tłumaczy profesor Kowalski.

Sakiewicz apeluje do widzów. „Potrzebujemy regularnego wsparcia”

Redaktor naczelny Republiki w ostatnim czasie coraz częściej apeluje do widzów, by wspierali finansowo medium stojące w opozycji do obecnej władzy.

– Zmowa na rynku reklam sprawia, że nie możemy w pełni realizować naszych celów. Dlatego potrzebujemy państwa regularnego wsparcia – mówi podczas najnowszego nagrania, emitowanego na antenie stacji.

