Kradzież samochodu rodziny Tuska. Sprawca nie działał sam? Prokuratura zabrała głos

We wrześniu 2025 r. w Sopocie doszło do kradzieży prywatnego samochodu, który należy do rodziny Donalda Tuska. Służby odnalazły lexusa już po kilku godzinach. Auto było zaparkowane ok. 20 km od domu premiera.

Podejrzany w sprawie Łukasz W. został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. Jak podaje „Fakt”, mężczyzna ten nie działał sam, a służby wpadły też na trop Stefana N. Obaj usłyszeli zarzuty „kradzieży po uprzednim włamaniu do lexusa” i trafili do aresztu.

Wraca sprawa kradzieży samochodu rodziny Tuska. Najnowsze ustalenia

Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie. Jak się okazuje, śledztwo zostało przedłużone do 30 czerwca 2026 r. – W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie podejrzanemu Łukaszowi W. zarzutów popełnienia kolejnych przestępstw przeciwko mieniu. Ponadto uzyskano odpisy wyroków skazujących wydanych wobec Łukasza W. za przestępstwa przeciwko mieniu, na mocy których orzeczono wobec niego kary pozbawienia wolności, a kary wykonywane były w warunkach dozoru elektronicznego – przekazał w rozmowie z „Faktem” prok. Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

– Analiza wyroków wskazuje, że Łukasz W. dopuścił się zarzuconego mu przestępstwa kradzieży samochodu marki Lexus w warunkach powrotu do przestępstwa w rozumieniu art. 64 par. 1 Kodeksu Karnego – dodał prokurator.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazał także, że rola podejrzanego Stefana N. w kolejnych czynach, które są rozpoznawane w toku prowadzonego śledztwa, podlega dalszym ustaleniom. – Ponadto cały czas analizowane są akta innych postępowań przygotowawczych, dotyczących podobnych czynów i o podobnym modus operandi, pod kątem łączności przedmiotowo-podmiotowej z niniejszym śledztwem – poinformował prok. Duszyński.

Czytaj też:

Polacy wydali „wyrok” na Polskę 2050. Wieszczą czarny scenariusz. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Nawrocki odpowiedział Trumpowi. Prof. Nałęcz: Można temu tylko przyklasnąć