Rosja uderza w Nawrockiego. Te słowa wywołały burzę na Kremlu

We wtorek 27 stycznia Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 81. rocznicy wyzwolenia więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz–Birkenau. – Dzisiaj Auschwitz jest symbolem i dowodem bestialstwa, barbarzyństwa, narodowo–socjalistycznej ideologii, która znalazła swój dom w konkretnym państwie czyli w Niemczech. Ale jest także symbolem pewnej obojętności wobec śmierci niewinnych – mówił prezydent.

Karol Nawrocki wspomniał także o kluczowej roli żołnierzy sowieckich w pozbyciu się niemieckich okupantów. Polityk zrobił jednak ważne zastrzeżenie. – Tych siedem tysięcy osób, które żyły jeszcze w roku 1945, oswobodzenie i wolność zobaczyło w twarzach sowieckich żołnierzy. Natomiast poza murami obozu koncentracyjnego Auschwitz nie czekała na nich wolność, bo była to też twarz tych samych Sowietów, dzięki którym Adolf Hitler mógł w roku 1939 rozpocząć II wojnę światową i doprowadzić do tragedii Holokaustu – podkreśliła głowa państwa.

- To Hitler razem ze Stalinem rozpoczęli II wojnę światową. Była to twarz tego samego Sowieta, który po roku 1945 dalej mordował przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej, mordował także Polaków, którzy pragnęli wolności i niepodległości – dodał prezydent.



Jak się okazuje, słowa Karola Nawrockiego zostały zauważone na Kremlu. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ nie kryła oburzenia wypowiedzią prezydenta i zarzuciła mu zniekształcanie historii. Maria Zacharowa zamieściła wpis na Telegramie, w którym ostro zaatakowała polskiego polityka. Przedstawicielka rosyjskich władz stwierdziła, że Karol Nawrocki minął się z prawdą i powtórzył fałszywe twierdzenie, że Związek Radziecki ponosi odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, co ostatecznie doprowadziło do Holokaustu. Następnie Maria Zacharowa pokusiła się o złotą radę. Poleciła polskiemu prezydentowi, żeby pogłębił swoją wiedzę na temat światowej historii na podstawie lektury tekstu Władimira Putina. Chodzi o tekst zatytułowany 75 lat Wielkiego Zwycięstwa: wspólna odpowiedzialność przed historią i przyszłością, który został opublikowany w 2020 roku.

