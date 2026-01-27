Karol Nawrocki o reparacjach od Niemiec. Padły ważne słowa

– Dzisiaj Auschwitz jest symbolem i dowodem bestialstwa, barbarzyństwa, narodowo-socjalistycznej ideologii, która znalazła swój dom w konkretnym państwie, czyli w Niemczech. Ale jest także symbolem pewnej obojętności wobec śmierci niewinnych, w ramach akcji eutanazyjnych przed rokiem 1939 i po roku 1939, obojętności państw Europy Zachodniej na to, co działo się w Polsce w latach 1939–1941 – powiedział prezydent w czasie obchodów 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

– Wieczna pamięć ofiarom Holokaustu, Żydom, którzy zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym Auschwitz, przedstawicielom jednego narodu, a obywatelom wielu państw – także mojej ojczyzny, Rzeczpospolitej – kontynuował Karol Nawrocki.

Niemcy wypłacą Polsce reparacje? Karol Nawrocki zabrał głos

Prezydent podkreślił też, że nie można przyjmować obojętnej postawy wobec tego, co działo się również po 1945 r. – Tylko 15 proc. oprawców z niemieckich obozów koncentracyjnych odpowiedziało za mordy, które miały tu miejsce. Świat odwracał przez wiele lat głowy od tej strasznej tragedii i odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w Auschwitz. Po 1945 r. pamiętaliśmy o ofiarach, ale zapomnieliśmy o sprawcach – stwierdził Karol Nawrocki.

W dalszej części wystąpienia prezydent Polski poruszył także temat reperacji. – Państwo niemieckie do dziś nie zapłaciło reparacji Polsce za zło II wojny światowej. Tak nie buduje się świata pokoju – za każdą zbrodnię i każdą wojnę trzeba po prostu zapłacić i przeprosić. Wtedy dopiero będziemy mogli mieć poczucie, że wykonaliśmy swój współczesny obowiązek – zakończył.

We wrześniu 2025 r. pracownia SW Research na zlecenie „Wprost” przeprowadziła sondaż, w którym zapytaliśmy ankietowanych, czy Polska powinna domagać się reparacji wojennych od Niemiec. Większość, bo aż 55,2 proc. uważało taki scenariusz za słuszny, a 25,4 proc. było przeciwnego zdania. Grupa osób, które nie umieją w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie, stanowiła 19,4 proc.

