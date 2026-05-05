NA ŻYWO: Matura 2026. W drugim dniu uczniowie zmierzą się z matematyką

Czy na salę, na której maturzyści przystąpią do egzaminu, można wejść ze smartfonem w kieszeni? Na te, a także wiele innych pytań, odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule:



Matura 2026. Czy można mieć telefon na sali podczas egzaminu? CKE odpowiada Z samego rana polecamy nasz tekst o szkole, która – zdaniem abiturientów, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać – „nie przygotowuje do niczego".



Maturzyści na rozdrożu, gromy na system edukacji. „Szkoła nie przygotowuje do niczego" Rozpoczynamy relację na żywo!



Osobom, które zaspały, przypominamy, że na salę należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość,



Każdy zdający musi mieć dowód osobisty lub paszport (albo inny dokument, który spełnia wymogi określone przez Centralną Komisję Edukacyjną).

Równo o godzinie dziewiątej polscy uczniowie otworzą arkusze maturalne i zapoznają się z pierwszymi zadaniami z matematyki (na poziomie podstawowym).

Przez pierwsze dni matur eksperci z portalu Nauka Gryzie będą – po opublikowaniu oficjalnych arkuszy z matematyki (a nazajutrz także z angielskiego) – przygotowywać odpowiedzi. My udostępnimy je następnie na „Wprost”!

Dzięki temu maturzyści będą mogli sprawdzić, jak sobie poradzili.

Matura 2026. Harmonogram egzaminów

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane od 4 do 21 maja, zaś ustne – w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Wszyscy zobowiązani są napisać też egzamin na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;

6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym:

7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;

8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;

12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;

13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;

14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;

15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;

18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;

19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;

20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;

21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.

