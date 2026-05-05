NA ŻYWO: Matura 2026. W drugim dniu uczniowie zmierzą się z matematyką

Matura 2026. Czy można mieć telefon na sali podczas egzaminu? CKE odpowiada
Maturzyści na rozdrożu, gromy na system edukacji. „Szkoła nie przygotowuje do niczego”
Osobom, które zaspały, przypominamy, że na salę należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość,
Każdy zdający musi mieć dowód osobisty lub paszport (albo inny dokument, który spełnia wymogi określone przez Centralną Komisję Edukacyjną).
Równo o godzinie dziewiątej polscy uczniowie otworzą arkusze maturalne i zapoznają się z pierwszymi zadaniami z matematyki (na poziomie podstawowym).
Przez pierwsze dni matur eksperci z portalu Nauka Gryzie będą – po opublikowaniu oficjalnych arkuszy z matematyki (a nazajutrz także z angielskiego) – przygotowywać odpowiedzi. My udostępnimy je następnie na „Wprost”!
Dzięki temu maturzyści będą mogli sprawdzić, jak sobie poradzili.
Matura 2026. Harmonogram egzaminów
Egzaminy pisemne będą przeprowadzane od 4 do 21 maja, zaś ustne – w dniach 7-30 maja. Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), a także dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Wszyscy zobowiązani są napisać też egzamin na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu.
Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym:
- 5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka;
- 6 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński lub włoski).
Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym:
- 7 maja (czwartek), godz. 9:00 – język angielski, godz. 14:00 – historia muzyki;
- 8 maja (piątek), godz. 9:00 – biologia, godz. 14:00 – filozofia;
- 11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – matematyka, godz. 14:00 – język rosyjski;
- 12 maja (wtorek), godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 – język niemiecki;
- 13 maja (środa), godz. 9:00 – chemia, godz. 14:00 – historia sztuki;
- 14 maja (czwartek), godz. 9:00 – informatyka, godz. 14:00 – język ukraiński;
- 15 maja (piątek), godz. 9:00 – geografia, godz. 14:00 – język mniejszości narodowych;
- 18 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – historia, godz. 14:00 – język francuski;
- 19 maja (wtorek), godz. 9:00 – fizyka, godz. 14:00 – język hiszpański;
- 20 maja (środa), godz. 9:00 – język polski, godz. 14:00 – język włoski;
- 21 maja (czwartek) – przedmioty w języku obcym.
Czytaj też:
Maturzyści na rozdrożu, gromy na system edukacji. „Szkoła nie przygotowuje do niczego”Czytaj też:
Matura 2026 pod lupą. Nowacka: CKE rozważa zawiadomienie do prokuratury