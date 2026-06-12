Przełomowa zapowiedź nowego szefa KRS. W tle decyzja z czasów PiS

Sędzia Dariusz Zawistowski został wybrany na przewodniczącego KRS w czwartek 11 czerwca, podczas pierwszego posiedzenia Rady w nowym składzie. Większość spośród 15 sędziów wybranych do KRS przez Sejm w maju została zgłoszona przez ugrupowania tworzące koalicję rządzącą. Kandydatury części z nich były wcześniej pozytywnie oceniane przez środowiska sędziowskie, w tym stowarzyszenia Iustitia i Themis.

KRS chce wrócić do europejskiej organizacji. Padła deklaracja

W piątek 12 czerwca Dariusz Zawistowski ogłosił, że Krajowa Rada Sądownictwa zamierza podjąć starania o ponowne dołączenie do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). Polska Rada była jednym z założycieli organizacji, jednak kilka lat temu utraciła członkostwo po sporze dotyczącym standardów niezależności sądownictwa.

Jak zapowiedział Dariusz Zawistowski, „działania związane z powrotem do ENCJ mają być jednym z priorytetów nowo powołanej komisji ds. współpracy międzynarodowej”. Organ ten będzie odpowiadał nie tylko za kontakty z zagranicznymi instytucjami, lecz także za analizę orzeczeń europejskich trybunałów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Burza wokół udziału KRS w ENCJ

Historia konfliktu sięga zmian przeprowadzonych w 2017 roku przez rząd PiS. Na ich mocy członków-sędziów KRS zaczął wybierać Sejm, a nie jak wcześniej środowisko sędziowskie. To właśnie te reformy doprowadziły do zakwestionowania przez ENCJ niezależności polskiej Rady.

We wrześniu 2018 roku organizacja zawiesiła KRS w prawach członka, argumentując, że nie spełnia ona standardów niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Dwa lata później zarząd ENCJ wystąpił o całkowite usunięcie polskiej Rady z organizacji, wskazując m.in. na naruszenie zasad ochrony niezależności sądownictwa oraz obrony sędziów przed naciskami politycznymi.

Ostateczna decyzja zapadła w październiku 2021 roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie ENCJ zdecydowało o wykluczeniu KRS ze swoich struktur. Jednocześnie podkreślano wtedy, że droga do powrotu pozostaje otwarta, jeśli polska Rada będzie w stanie spełnić wymagane standardy.

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