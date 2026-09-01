Budżet bez środków na TK. Jak zareaguje Święczkowski? Jest odpowiedź

Projekt kolejnego budżetu nie przewiduje żadnych dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył minister finansów Andrzej Domański, wynika to z nieskutecznego dostarczenia przez tę instytucję planu finansowego.

TK bez pieniędzy z budżetu? Święczkowski protestuje

Chodzi konkretnie o to, że dokument przekazany do resortu finansów przez prezesa TK nie został wcześniej przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dziennikarze „Faktu” zwrócili się w tej sprawie z pytaniami do Bogdana Święczkowskiego, pytając o jego motywację oraz plany.

W nadesłanej odpowiedzi prezes TK nie podał co prawda żadnej daty, ale zaznaczył, że nie ma w planach nie zwoływać posiedzenia. „Jeśli chodzi o posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to jego termin zostanie wyznaczony przez Prezesa TK w odpowiednim czasie” – podkreślano.

W komunikacie TK zaznaczono też brak zgody ze stanowiskiem ministra finansów. „Wypowiedź Ministra Finansów, jakoby plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok nie został mu skutecznie dostarczony, jest całkowicie nieprawdziwa. Jego decyzja o nieuwzględnieniu finansowania Trybunału jest pozbawiona podstaw prawnych” – stwierdzano.

Prezes TK zarzuca ministrowi finansów złamanie prawa

„Brak włączenia skutecznie przekazanego planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2027 jest jaskrawym naruszeniem prawa przez Ministra Andrzeja Domańskiego” – czytamy dalej.

TK zapewniało, że odpowiedni plan finansowy został przekazany w terminie i zgodnie z trybem opisanym w rozporządzeniu ministra finansów z 16 lipca 2026 roku. „Przekazanie projektu budżetu w tym trybie jest zgodne z 30-letnią praktyką Trybunału” – dodawano.

Zwrócono też uwagę na autonomię budżetową TK, mającą zapewnić mu niezależność finansową od władzy wykonawczej.

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