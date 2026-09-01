„Opcja atomowa” ws. TK? Sędziowie szykują woltę. „Piłeczka po jego stronie”

Na przełomie sierpnia i września ma zostać złożony formalny wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów celem zatwierdzenia planu dochodów i wydatków – przekazał portalowi RadioZET.pl prof. Sławomir Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Ten ruch sędziów, którzy zostali wybrani w tym roku przez Sejm, ma związek z niewpisaniem do projektu przyszłorocznego budżetu państwa pieniędzy na funkcjonowanie TK.

TK zostanie finansowo zagłodzony? Nowy ruch sędziów

– Preliminarz musi pojawić się w trybie uchwały Zgromadzenia Ogólnego (ZO). Po tym, jak pan sędzia Bogdan Święczkowski postanowił nas – sędziów – pominąć w tej procedurze, możemy oficjalnie wystąpić do niego o to, żeby zwołał zgromadzenie z udziałem wszystkich członków. Na nim będziemy mogli przyjąć projekt budżetu, który w sposób legalny, i prawnie skuteczny, trafi do ministra finansów – mówi prof. Patyra.

Z ustaleń Radia Zet wynika, że za wnioskiem mają stać sędziowie wybrani przez obecną większość sejmową: dr Magdalena Bentkowska, prof. Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, prof. Krystian Markiewicz, prof. Dariusz Szostek, prof. Maciej Taborowski i prof. Sławomir Patyra.

Wniosek do prezesa TK. Wskazano „warunek konieczny”

– Warunkiem koniecznym jest to, żeby w Zgromadzeniu Ogólnym wzięli udział wszyscy sędziowie Trybunału. To, na którym zatwierdza się plan dochodów i wydatków, jest jednym z najważniejszych w ciągu roku – podkreśla prof. Patyra.

– Szefowanie Trybunałem oznacza nie tylko uprawnienia, ale przede wszystkim obowiązki. Nawet powiedziałbym, że prezes ma ich więcej niż uprawnień. Zwoływanie Zgromadzeń Ogólnych jest jednym z podstawowych obowiązków. Jeśli sędzia Święczkowski uważa się za prezesa, to w tej chwili piłeczka jest po jego stronie – uważa prof. Sławomir Patyra.

Czytaj też:

Impas w TK zostanie przełamany? Konstytucjonalista dla „Wprost”: Efekt rozszerzającej się zarazy Czytaj też:

TK może przestać działać od nowego roku? Wszystko przez jedną decyzję prezydenta