Efekt Berka w Trybunale i gniew nauczycieli. Nowy „Wprost”

„Chudną matki, patrzą córki”. Dr Małgorzata Talarczyk, specjalistka psychologii klinicznej, w rozmowie z Krystyną Romanowską diagnozuje, jak Ozempic wpłynie na sposób leczenia zaburzeń odżywiania: – Za kilka lat pytanie „Czy pan/pani albo ktoś w pana rodzinie stosuje GLP-1?” może być w gabinecie pytaniem standardowym.

„Prawa ręka i zbrojne ramię”. Czy wybór Macieja Berka oznacza mniej chaosu albo przywrócenie Trybunałowi należnej mu roli konstytucyjnej? Tu wątpliwości mają nawet najwięksi sympatycy obecnej władzy – analizuje Eliza Olczyk.

„Świadectwo z czarnym paskiem”. Magdalena Frindt i Tomasz Stankiewicz przepytali nauczycieli manifestującymi przed kancelarią premiera. – Na pewno weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje ostatnio, przy kolejnych wyborach – usłyszeli.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Zadufanych elit nie potrzebujemy”. – Gdy liberalne elity atakują gust zwyczajnych ludzi, pokazują, że nimi gardzą i tym samym dają prawicy idealne paliwo do wygrywania wyborów – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej prof. Marcin Matczak.

„Afery już nie obalają rządów”. – Takie afery jak Zondacrypto nie mają już tej siły oddziaływania jak 20-30 lat temu. Politycy nauczyli się radzić sobie z kryzysami – tłumaczy w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Rafał Chwedoruk, politolog.

„Finał horroru na UW”. Mec. Maciej Zaborowski, pełnomocnik Mieszka R., komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej decyzję Sądu Okręgowego w sprawie mordu na UW i opowiada o reakcji swojego klienta na orzeczenie o niepoczytalności.

„Nowy rok bez TK”. Albo prezydent wreszcie – natychmiast – odbierze ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, albo od nowego roku TK w ogóle nie będzie funkcjonował – alarmuje Marek Isański.

„To nie faszyzm, tylko Babel”. Krytyka big techów kłóci się o etykietki polityczne. Ale to, co powstaje w Dolinie Krzemowej, jest tylko nowym wcieleniem starego pomysłu używanego zarówno przez lewicę, jak i prawicę. Więcej w tekście Olgierda Sroczyńskiego.

„Droga w nieznane”. Jest takie zdanie, którego nie da się cofnąć. Pada zarówno z ust kobiet, jak i mężczyzn. Nie chodzi wcale o „nie kocham cię” – ostrzega Michał Pozdał.

„Najtrudniejsze słowo”. By dziękować, trzeba wyzbyć się egoizmu i zapatrzenia w siebie. Aby tak się stało, wdzięczność nie może być efektem savoir-vivre'u i dyplomacji – radzi ks. Robert Nęcek.

„Gangsterska hybryda”. Przestępca jednego dnia przemyca narkotyki, a następnego może podpalić magazyn na zlecenie obcego państwa. Granica między przestępczością a wojną hybrydową właśnie się zaciera – analizuje gen. Andrzej Pawlikowski.

„Darwin się w grobie przewraca”. Władimir Putin ma opinię zwolennika "socjal-darwinizmu", czyli mającego długą i niechlubną tradycję zwyczaju przenoszenia wniosków Karola Darwina, badacza przyrody, na grunt relacji między ludźmi – pisze Jan Wróbel.

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