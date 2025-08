Andrzej Duda spotka się z Szymonem Hołownią. Jest termin

Jak poinformował Polsat News, w poniedziałek wieczorem dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy z Szymonem Hołownią. Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że na agendzie będzie kilka tematów, w tym głośne słowa marszałka Sejmu o „zamachu stanu”. Z ustaleń wspomnianego źródła wynika, że sama rozmowa została umówiona podczas „wizyty marszałka u prezydenta związanej ze zmianami w rządzie”.

Szymon Hołownia o „zamachu stanu”. Te słowa wywołały burzę

Słowa Szymona Hołowni, które odbiły się szerokim echem, zostały wypowiedziane na antenie Polsat News. Marszałek Sejmu mówił o politycznych naciskach, jakie miały mieć miejsce po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich. Jak przekazał, nie brakowało głosów sugerujących mu działania, które sam nazwał „zamachem stanu”.

– Wielokrotnie proponowano mi, sugerowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – mówił Szymon Hołownia. – Przychodzili do mnie politycy, prawnicy, różni ludzie, którzy byli sfrustrowani wynikiem wyborów prezydenckich – dodał w dalszej części audycji. Jednocześnie wyraźnie podkreślił, że sformułowania o „zamachu stanu” nie traktuje w znaczeniu prawnym a politologicznym. Wypowiedź Szymona Hołowni wywołała lawinę komentarzy.

– Marszałek Hołownia w sytuacji, w której organy ścigania wydadzą postanowienie o wszczęciu śledztwa w zakresie podejrzenia popełnienia zamachu stanu albo przygotowania do popełnienia zamachu stanu, zostałyby np. wezwany do stawiennictwa w charakterze świadka, to wtedy nie może zatajać przed organami ścigania prawdy, swoich wiadomości, informacji, które są istotne dla toczącego się postępowania – wyjaśniał w rozmowie z „Wprost” adwokat Arkadiusz Szymański, który specjalizuje się w prawie karnym.

Czytaj też:

Wielka zmiana w życiu Nawrockich. Pierwsza dama obawiała się reakcji dzieciCzytaj też:

Wielka mobilizacja na prawicy. „Gigantyczne tłumy” przybędą do Warszawy