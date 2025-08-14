Spotkanie Tusk-Nawrocki nadchodzi. Rzecznik prezydenta zdradził szczegóły

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w czwartek o godz. 12 Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Tuskiem w Pałacu Prezydenckim na prośbę szefa rządu. Informację potwierdziła również Kancelaria Premiera i rzecznik rządu Adam Szłapka. Leśkiewicz został zapytany o spotkanie na antenie telewizji wPolsce24.

Karol Nawrocki spotka się w Pałacu Prezydenckim z Donaldem Tuskiem. Rzecznik zabrał głos

– To będzie spotkanie w cztery oczy pana prezydenta z panem premierem. Oczywiście głównym tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie – zaczął rzecznik. Leśkiewicz kontynuował, że chodzi „wymianę poglądów i opinii dotyczących tego, jak powinny wyglądać rozmowy” Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które odbędą się 15 sierpnia na Alasce. Nawrocki z Tuskiem będą również poruszać sprawy międzynarodowe.

Rzecznik głowy państwa zaznaczył, że „bez wątpienia bardzo odpowiedzialne prowadzenie polityki zagranicznej wymaga współpracy ośrodka prezydenckiego z rządowym i rządowego z prezydenckim”. Leśkiewicz przyznał również, że oczekuje do Tuska, że ten w pierwszych słowach pogratuluje Nawrockiemu, że został wybrany na stanowisko prezydenta.

Rafał Leśkiewicz o kulisach telekonferencji z Donaldem Trumpem

Wcześniej rzecznik prezydenta zwracał uwagę na dobre relacje Nawrockiego z Trumpem. Zdaniem Leśkiewicza „tych sygnałów było wiele”. Rzecznik Nawrockiego jako przykłady wymieniał pierwsze spotkanie polityków, które miało miejsce podczas kampanii wyborczej w Polsce, przez rozmowę telefoniczną, zanim Nawrocki został zaprzysiężony, po zaplanowaną wizytę w Białym Domu, która odbędzie się 3 września.

Leśkiewicz mówił też o kulisach telekonferencji poprzedzającej rozmowy przywódców Rosji i USA. To „administracja amerykańska zaproponowała, by w rozmowach dotyczących Ukrainy, wziął udział Nawrocki”. Prezydent Polski podkreślał stanowisko naszego kraju i „potwierdzał potrzebę wspierania i wsparcia Ukrainy w walce z putinowską Rosją”. Głos Nawrockiego według rzecznika „wybrzmiał bardzo mocno”. Prezydent „wyraźnie nawiązał też do symboliki daty”, co potem wykorzystał Tusk.

