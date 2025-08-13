Tusk zabiegał o spotkanie z Nawrockim, jest odpowiedź. Wskazano miejsce i datę

W środę 13 sierpnia prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez Donalda Trumpa z europejskimi liderami. Łączenie miało miejsce zaledwie dwa dni przed spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych z Władimirem Putinem, do którego ma dojść na Alasce.

Nawrocki spotka się z Tuskiem. Rzecznik prezydenta ujawnił szczegóły

Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się Donald Tusk. Premier poinformował, że to na wniosek strony amerykańskiej Polskę podczas wspomnianej telekonferencji reprezentował Karol Nawrocki. – Wiem, że to budzi zainteresowanie i emocje – zaznaczył szef polskiego rządu. – Zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent, kiedy reprezentuje Polskę, powinien prezentować stanowisko przyjęte przez Radę Ministrów – podkreślił.

Donald Tusk zapowiedział, że w najbliższym czasie może dojść do jego spotkania z Karolem Nawrockim. – Będę rozmawiał o tym, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo. Ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół – stwierdził premier.

Po godz. 19:00 Rafał Leśkiewicz potwierdził, że dojdzie do spotkania prezydenta z Donaldem Tuskiem. „Na prośbę Donalda Tuska jutro o godzinie 12.00 Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Premierem w Pałacu Prezydenckim” – poinformował rzecznik głowy państwa.

Trzy spotkania w sprawie Ukrainy

W środę odbyły się łącznie trzy rozmowy w sprawie wojny w Ukrainie. Jak podał tvn24.pl, pierwsza została przeprowadzona w wąskim formacie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy, wziął w nim udział także m.in. Donald Tusk. Drugie spotkanie to wspomniana już telekonferencja, w czasie której Polskę reprezentował Karol Nawrocki, a obecni byli także m.in. prezydent USA i Ukrainy. Po tym spotkaniu odbyło się kolejne – w gronie liderów światowych i europejskich, w tym Donalda Tuska.

