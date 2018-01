Tusk i Juncker ws. Brexitu: Wielka Brytania wciąż może zmienić zdanie

W PE przemawiali Donald Tusk oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ich zdaniem, Wielka Brytania „wciąż może zmienić” zdanie w sprawie opuszczenia szeregów UE i pozostać członkiem organizacji.

– Jeśli brytyjski rząd będzie trzymał się decyzji, by odejść, wtedy Brexit stanie się rzeczywistością ze, wszystkimi swoimi negatywnymi stronami, chyba że nasi brytyjscy przyjaciele zmienią zdanie – powiedział Donald Tusk. – Czy to nie David Davis powiedział „jeśli demokracja nie potrafi zmienić zdania, przestaje być demokracją”? Nasze serca są dla was otwarte – dodał przewodniczący RE. Cytowany przez Tuska polityk pełni obecnie w brytyjskim rządzie stanowisko ministra ds. wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Byłego polskiego premiera poparł Jean-Claude Juncker. – Donald Tusk komentując sprawę Brexitu powiedział, że nasze drzwi pozostają zawsze otwarte, mam nadzieję, że ta wiadomość była wyraźnie słyszana w Londynie – stwierdził polityk. W kwestii zabrał głos również Guy Verhofstadt. – To na co nigdy nie pozwolimy jako parlament, to aby Zjednoczone Królestwo miało lepszą pozycję poza UE. Tylko Unia stanowi najlepsze rozwiązanie dla każdego europejskiego kraju – ocenił.

„PE nie pozwoli na swobodę w procesie Brexitu, polityka UE będzie obowiązywać, z tą różnicą że Londyn nie będzie już dłużej reprezentowany w instytucjach, które o niej decydują” – napisał Verhofstadt na Twitterze.

Donald Tusk już wcześniej sugerował Wielkiej Brytanii zmianę zdania ws. Brexitu. W poniedziałek redakcja „Independent” dotarła do wersji roboczej planów Rady Europejskiej ws. instrukcji wobec negocjacji z rządem Theresy May. Wynikało z nich, że UE zamierza zastosować wobec Wielkiej Brytanii zaostrzenia dotyczące umów handlowych oraz ograniczenia swobodnej migracji, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o Brexicie.