Trump: Spotkanie z Kim Dzong Unem może nie dojść do skutku

Donald Trump przemawiał na konferencji prasowej po tym, jak gościł prezydenta Korei Południowej Monn Jae Ina. Prezydent USA tłumaczył, że Korea Północna musi spełnić warunki szczytu, jednak jeżeli tego nie zrobi, do szczytu może dojść "później". – Jeśli to się nie wydarzy, to może wydarzy się później. Może się nie udać 12 czerwca – dodał.

Pytany o owe warunki szczytu, nie chciał udzielić dziennikarzom jednoznacznej odpowiedzi. Gdy jeden z reporterów zapytał natomiast, co z arsenałem Korei Północnej Trump odpowiedział: "Musi nastąpić denuklearyzacja".

Szczyt zaplanowany jest na 12 czerwca i ma się odbyć w Singapurze. Ma to być historyczne spotkanie, które poprzedziło inne – to przywódców dwóch Korei, do którego doszło w kwietniu. Między czasie Korea Północna zgodziła się na przybycie do kraju dziennikarzy z Południa, którzy obserwować będą mogli demontaż miejsca badań jądrowych. Rozbiórka tego miejsc została zapowiedziana, jako gest dobrej woli, jednak może być opóźniona z powodu złej pogody.

– Wchodzisz w transakcje, które są w 100 proc. pewne. Są pewne warunki, których wymagamy i je dostaniemy. Jeżeli nie, spotkania nie będzie – zadeklarował Trump. Dodał także, że postawa Kim Dzong Una znacząco zmieniła się po drugiej wizycie w Chinach na początku tego miesiąca.