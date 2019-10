Nowy poseł PiS mówił o „powołaniu kobiet”. „Dziki to wiedzą, a my nie wiemy”

Przemysław Czarnek startował w wyborach do Sejmu w okręgu nr 6 (Lublin) z lis Prawa i Sprawiedliwości. Zdobył 87 343 tys. głosów.



W środę ruszył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Kongres Ruchu „Europa Christi” , którego tematem przewodnim jest „Kościół i państwo w służbie rodziny” . Nowy poseł, wojewoda lubelski mówił podczas wydarzenia o zapaści demograficznej. Podkreślił, że w jego opinii główną funkcją rodziny jest to, by mieć potomstwo.

– Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez pana Boga powołana – Zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą, a my nie wiemy. My zatraciliśmy instynkt samozachowawczy jako gatunek, już nie mówię, jako chrześcijanie – stwierdził. – Idź i pracuj, jeździj na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. Prowadzi to do tragicznych konsekwencji. Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? To są konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez pana Boga powołana – tłumaczył.