SN zdecydował ws. skargi komitetu Hołowni dotyczącej sprawozdania finansowego

Sąd Najwyższy oddalił skargę komitetu Szymona Hołowni ws. odrzucenia przez PKW sprawozdania finansowego – poinformował PAP Maciej Brzózka z zespołu prasowego SN.

Szczegóły odrzucenia przez PKW sprawozdania finansowego

Przypomnijmy, że w lipcu 2021 r. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie komitetu obecnego lidera Polski 2050 ws. wyborów prezydenckich 2020. Jak wskazano w uchwale, ponad 32 tys. złotych zostało przyjęte w niedozwolonym terminie.

Ponad 19 tys. zł zostało wpłacone między 11 maja a 4 czerwca 2020 r., a więc po 10 maja, czyli dniu, w którym marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory, a przed 5 czerwca 2020 r., czyli dniem przyjęcia przez PKW zawiadomienia o uczestnictwie w wyborach Hołowni. Z kolei 13 tys. zł wpłacono po dniu wyborów od 29 czerwca do 25 września.

Wpłaty od nieuprawnionych podmiotów

Dodatkowo komitet Hołowni przyjął od nieuprawnionych podmiotów ponad 168 tys. zł. Część wpłat pochodziło od spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, przez osoby, co do których komitet nie był w stanie ustalić, że są obywatelami polskimi mającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, a także z rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą, co do których komitet nie był w stanie wykazać, iż jest to rachunek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykorzystywany przez tę osobę zarówno do celów związanych z tą działalnością, jak i do celów związanych z codziennym funkcjonowaniem osoby fizycznej.

Po doręczeniu postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania pełnomocnikowi finansowemu komitetu w ciągu 14 dni przysługiwało prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego.

