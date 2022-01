Piotr Wawrzyk stanął w obronie Mateusza Morawieckiego. Skontrował Leszka Millera

Tuż przed rozpoczęciem 2022 roku w mediach społecznościowych doszło do wymiany zdań między liderem Platformy Obywatelskiej a premierem polskiego rządu. Donald Tusk zwrócił uwagę na rosnące ceny gazu, a w odpowiedzi Mateusz Morawiecki kontrował, że przewodniczącego PO „śmiało można nazwać premierem polskiej biedy”.

Donald Tusk kontra Mateusz Morawiecki. Leszek Miller komentuje

Wypowiedzi obu polityków wywołały wiele komentarzy, a głos w sprawie postanowił zabrać m.in. Leszek Miller. „Jeśli Donald Tusk, zdaniem Mateusza Morawieckiego jest premierem polskiej biedy, to Morawiecki jest premierem polskich śmierci” – napisał były premier polskiego rządu w mediach społecznościowych.

Polityk najprawdopodobniej nawiązał w ten sposób do raportów Ministerstwa Zdrowia. Resort niemal codziennie informuje o kilkuset zgonach pacjentów, u których potwierdzono COVID-19. Dotychczas koronawirus przyczynił się do śmierci ponad 97,5 tys. osób. Od początku pandemii w kraju potwierdzono ponad 4,1 mln przypadków zakażeń, a ponad 3,6 mln osób wyzdrowiało. W Polsce wykonano ponad 46,9 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 21 mln osób.

Piotr Wawrzyk odpowiada Leszkowi Millerowi. „Niedaleko Wam do siebie”

Na wpis Leszka Millera postanowił odpowiedzieć Piotr Wawrzyk. „Nie dziwne. Jako premier polskiego bezrobocia, musi Pan bronić premiera polskiej biedy. Niedaleko Wam do siebie” – napisał wiceminister spraw zagranicznych, nawiązując do wysokiego wskaźnika bezrobocia, w czasach gdy to Leszek Miller był szefem polskiego rządu.

